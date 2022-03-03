Коронавирусом заразились 2773 жителя Ростовской области на 3 марта

Напомним, по данным на 2 марта число ростовчан, излечившихся от коронавируса в сутки, превысило количество заболевших в 2,5 раза. Всего за сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 2506 жителей, в то время, как выздоровел 6321 человек.