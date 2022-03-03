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Posted 3 марта 2022, 08:43

Published 3 марта 2022, 08:43

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

Коронавирусом заразились 2773 жителя Ростовской области на 3 марта

Коронавирусом заразились 2773 жителя Ростовской области на 3 марта

3 марта 2022, 08:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области по состоянию на 3 марта было зарегистрировано 2773 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в облправительстве.

Всего в Ростовской области выявили 329141 случай заражения вирусом. Выздоровели 290 422 пациента, 6199 из них - за последние сутки.

Новые случаи заражения подтверждены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове, где положительный тест на коронавирус оказался у 626 жителей.

На лечении в стационарах региона остаются 2856 человек. При этом 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 15 человек. Среди умерших оказались одни мужчины в возрасте от 52 до 87 лет. За время пандемии в регионе скончались от вируса 10 376 человек.

Напомним, по данным на 2 марта число ростовчан, излечившихся от коронавируса в сутки, превысило количество заболевших в 2,5 раза. Всего за сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 2506 жителей, в то время, как выздоровел 6321 человек.

#Коронавирус COVID-19#Новости
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