Ростовчане начали перепродавать еду из «Макдоналдса» в разы дороже

Posted 14 марта 2022,, 09:25
Published 14 марта 2022,, 09:25
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», одна ростовчанка разместила объявление, в котором за несколько сэндвичей и десерт запросила 19 тысяч рублей.
Другой житель за заранее купленные бутерброды и пирожки запросил по 500 и 1000 рублей. Еще один ростовчанин продает единственный «Биг Мак» за 1,5 тысячи рублей. В своем объявлении он отмечает, что бургер «не кусался».
Напомним, «Макдоналдс» приостанавливает работу в России 14 марта.