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Posted 14 марта 2022,, 09:25

Published 14 марта 2022,, 09:25

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Ростовчане начали перепродавать еду из «Макдоналдса» в разы дороже

14 марта 2022, 09:25
Жители Ростова-на-Дону закупили накануне закрытия «Макдоналдса» бургеры и начали их продавать в несколько раз дороже.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», одна ростовчанка разместила объявление, в котором за несколько сэндвичей и десерт запросила 19 тысяч рублей.

Другой житель за заранее купленные бутерброды и пирожки запросил по 500 и 1000 рублей. Еще один ростовчанин продает единственный «Биг Мак» за 1,5 тысячи рублей. В своем объявлении он отмечает, что бургер «не кусался».

Напомним, «Макдоналдс» приостанавливает работу в России 14 марта.

#Общество#Новости
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