Жителям России рассказали, как заснуть при сильном стрессе

Кудинов пояснил, что рекомендация ограничить новостной поток относится как к негативной информации, так и к позитивной, а если уж так необходимо быть в курсе того, что происходит, с новостями желательно знакомиться днем. Он также рассказал, что у большинства жителей нашей страны нарушена гигиена сна, и если наладить свой режим, то тревога и стресс будут меньше влиять на ночной отдых. По словам сомнолога, если человек постарается просыпаться каждый день в одно и то же время, то со временем он будет испытывать желание заснуть также в одно и то же время. При этом он рекомендовал не делать различий между буднями, выходными, праздниками и днями отпуска - просто желательно регулярно вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов.