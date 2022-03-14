Жителям России рассказали, как заснуть при сильном стрессе

Posted 14 марта 2022,, 17:44
Published 14 марта 2022,, 17:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Вообще, что касается новостей, по мнению специалиста, лучше вообще перестать “высиживать в интернете” и читать о событиях в конце дня, да и в целом лучше лимитировать получаемую информацию, и тогда сон будет крепким, пишет NEWS.ru.
Кудинов пояснил, что рекомендация ограничить новостной поток относится как к негативной информации, так и к позитивной, а если уж так необходимо быть в курсе того, что происходит, с новостями желательно знакомиться днем. Он также рассказал, что у большинства жителей нашей страны нарушена гигиена сна, и если наладить свой режим, то тревога и стресс будут меньше влиять на ночной отдых. По словам сомнолога, если человек постарается просыпаться каждый день в одно и то же время, то со временем он будет испытывать желание заснуть также в одно и то же время. При этом он рекомендовал не делать различий между буднями, выходными, праздниками и днями отпуска - просто желательно регулярно вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов.
Кудинов также сообщил, что важно различать нарушение процесса засыпания и нарушение процесса поддержания сна. В частности, при частых пробуждениях по ночам можно обратиться к психотерапевту, потому что депрессия сама по себе не проходит, со временем становясь хронической, подчеркнул эксперт.