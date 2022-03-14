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Posted 14 марта 2022,, 17:44

Published 14 марта 2022,, 17:44

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жителям России рассказали, как заснуть при сильном стрессе

14 марта 2022, 17:44
Сомнолог Павел Кудинов дал совет как справиться с нарушением сна при сильном стрессе. По его словам, как минимум за полчаса до отхода ко сну желательно ограничить поток информации и перестать следить за новостями.

Вообще, что касается новостей, по мнению специалиста, лучше вообще перестать “высиживать в интернете” и читать о событиях в конце дня, да и в целом лучше лимитировать получаемую информацию, и тогда сон будет крепким, пишет NEWS.ru.

Кудинов пояснил, что рекомендация ограничить новостной поток относится как к негативной информации, так и к позитивной, а если уж так необходимо быть в курсе того, что происходит, с новостями желательно знакомиться днем. Он также рассказал, что у большинства жителей нашей страны нарушена гигиена сна, и если наладить свой режим, то тревога и стресс будут меньше влиять на ночной отдых. По словам сомнолога, если человек постарается просыпаться каждый день в одно и то же время, то со временем он будет испытывать желание заснуть также в одно и то же время. При этом он рекомендовал не делать различий между буднями, выходными, праздниками и днями отпуска - просто желательно регулярно вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов.

Кудинов также сообщил, что важно различать нарушение процесса засыпания и нарушение процесса поддержания сна. В частности, при частых пробуждениях по ночам можно обратиться к психотерапевту, потому что депрессия сама по себе не проходит, со временем становясь хронической, подчеркнул эксперт.

#Общество#Новости
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