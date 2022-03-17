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Больше 37 млн рублей потратят власти Ростовской области на пиар чиновников

17 марта 13:39
Фото: pch.vector/freepik.com
В Ростовской области объявили три конкурса для поиска СМИ, готовых освещать деятельность регионального правительства, информация появилась на портале закупок.

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области объявило о поисках подрядчиков, готовых публиковать тематические статьи о деятельности органов местной власти и размещать социальные плакаты на улицах городов.

Так за публикацию тематических статей на 1444 полосы исполнителям предлагают контракты на 19,7 и 12,4 миллиона рублей. За эти средства газета-исполнитель должна еженедельно публиковать по две полосы формата А3 в своих изданиях вплоть до завершения действия контракта 23 декабря 2022 года.

В требованиях указано, что статьи не должны содержать в себе сведения о государственных тайнах, призывы к государственным переворотам или провокации межнациональной или любой другой вражды, пропаганду войну и сведения о запрещенных организациях.

Третий контракт уже на 5,1 миллиона рублей включает в себя услуги по установке социально направленных баннеров на улицах Ростовской области. При этом срок работ указан с 1 августа по 30 сентября.

Фото: maxpixel

Прием заявок от исполнителей закончат 1 апреля, а победителей конкурсов объявят 5 апреля.

Напомним, в январе власти Ростовской области уже выделили на пиар 500 миллионов рублей, при этом половину суммы, разбитую по восьми контрактам, выиграл холдинг «Дон-Медиа».

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