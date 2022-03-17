Больше 37 млн рублей потратят власти Ростовской области на пиар чиновников

Так за публикацию тематических статей на 1444 полосы исполнителям предлагают контракты на 19,7 и 12,4 миллиона рублей. За эти средства газета-исполнитель должна еженедельно публиковать по две полосы формата А3 в своих изданиях вплоть до завершения действия контракта 23 декабря 2022 года.