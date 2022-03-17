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ФАС начала проверки поставщиков сахара на фоне ажиотажного спроса

17 марта 08:34
Фото: Правительство Ростовской области
Федеральная антимонопольная служба организовала проверку цепочки поставки сахара людям, говорится на сайте ведомства.

Напомним, что в России, в том числе Ростовской области появился ажиотажный спрос на сахар. Люди жалуются на дефицит товара и рост стоимости.

Власти в области заявили, что никаких проблем с сахаром нет и на складах есть запасы. Причиной сложившейся ситуации является необоснованный ажиотажный спрос.

Теперь антимонопольщики проверят участников рынка, чтобы не было задержки отгрузки сахара в торговые точки. Это касается изготовителей, посредников и продавцов.

«Отсутствие сахара может быть связано с высоким спросом, который подогревается недобросовестными компаниями. Нельзя создавать дефицит и необоснованно увеличивать цены», — говорится в публикации.

Отмечается, что при выявлении недочетов будут приняты меры.

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