ФАС начала проверки поставщиков сахара на фоне ажиотажного спроса

Напомним, что в России, в том числе Ростовской области появился ажиотажный спрос на сахар. Люди жалуются на дефицит товара и рост стоимости.
Власти в области заявили, что никаких проблем с сахаром нет и на складах есть запасы. Причиной сложившейся ситуации является необоснованный ажиотажный спрос.
Теперь антимонопольщики проверят участников рынка, чтобы не было задержки отгрузки сахара в торговые точки. Это касается изготовителей, посредников и продавцов.
«Отсутствие сахара может быть связано с высоким спросом, который подогревается недобросовестными компаниями. Нельзя создавать дефицит и необоснованно увеличивать цены», — говорится в публикации.
Отмечается, что при выявлении недочетов будут приняты меры.