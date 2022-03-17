Главврач ростовской поликлиники рассказал, когда начнется шестая волна коронавируса

Андрей Божко рассказал, что в настоящий момент на западе и востоке континента уже стали фиксировать рост заболеваемости новым штаммом коронавируса — стелс-омикрон. Медик рассказал, что основные очаги заболевания фиксируют в Германии и Китае, а потому можно ожидать, что новая шестая волна коронавируса придет в Ростовскую область к лету — с началом сезона отпусков, зарубежных поездок, а также после возможного снятия ограничений на полеты.