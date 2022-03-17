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Главврач ростовской поликлиники рассказал, когда начнется шестая волна коронавируса

17 марта 13:56
Фото: dscstudios/freepik.com
В Ростове главный врач поликлиники № 12 Андрей Божко рассказал, когда жителям ожидать эпидемию стелс-омикрона, комментарий медик дал в интервью каналу «Дон-ТР».

Андрей Божко рассказал, что в настоящий момент на западе и востоке континента уже стали фиксировать рост заболеваемости новым штаммом коронавируса — стелс-омикрон. Медик рассказал, что основные очаги заболевания фиксируют в Германии и Китае, а потому можно ожидать, что новая шестая волна коронавируса придет в Ростовскую область к лету — с началом сезона отпусков, зарубежных поездок, а также после возможного снятия ограничений на полеты.

Главврач рассказал, что стелс-омикрон обладает большей контагиозностью, чем его предшественник, а потому будет иметь высокую скорость и коэффициент распространения между своими носителями.

Стелс-омикрон отличается ещё большей заразностью и скоростью распространения, чем омикрон. В Россию, говорит Божко, он, скорее всего, проникнет ближе к лету.

«Конечно, мы надеемся, что в большинстве случаев заболевание будет протекать в лёгкой форме, однако, как уже говорил министр здравоохранения России, переболевшие омикроном не застрахованы от того, чтобы заболеть и новым штаммом», — сообщил медик, добавив, что прирост заболеваемости начнут наблюдать сразу, как повысится мобильность населения.

Фото: rawpixel/freepik.com

Напомним, в начале марта падение темпов заболеваемости позволило снять большую часть действующих ковидных ограничений. Теперь многие жители Ростовской области требуют отказаться и от масочного режима, однако это решение будет преждевременным в условиях потенциальных рисков заболеть стелс-омикроном.

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