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Матч ФК «Ростов» с «Крыльями Советов» перенесли на апрель из-за закрытого Платова

17 марта 09:47
Фото: vk.com / ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» встретится с самарскими футболистами из «Крыльев Советов» в матче в рамках российской премьер-лиги в апреле, сообщается в расписании на сайте лиги.

Матч должен был состояться в феврале, однако его тогда отменили из-за того, что был введет запрет на полеты в ростовский аэропорт Платов. Пока запрет действует до 20 марта и новой информации об его открытии пока не поступало.

Но дату матча между ростовским и самарским клубом уже назначили на 6 апреля. Стоит отметить, что «Ростов» сейчас занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее на должность главного тренера ФК «Ростов» вернулся Валерий Карпин, который также является тренером сборной России. Однако в связи с тем, что российская сборная не будет принимать участия в международных соревнованиях, он будет совмещать две должности.

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