Матч ФК «Ростов» с «Крыльями Советов» перенесли на апрель из-за закрытого Платова

Матч должен был состояться в феврале, однако его тогда отменили из-за того, что был введет запрет на полеты в ростовский аэропорт Платов. Пока запрет действует до 20 марта и новой информации об его открытии пока не поступало.
Но дату матча между ростовским и самарским клубом уже назначили на 6 апреля. Стоит отметить, что «Ростов» сейчас занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
Ранее на должность главного тренера ФК «Ростов» вернулся Валерий Карпин, который также является тренером сборной России. Однако в связи с тем, что российская сборная не будет принимать участия в международных соревнованиях, он будет совмещать две должности.