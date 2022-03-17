«Она что пешком пришла?»: ростовчан шокировала клубника из Греции за 2000 рублей

Привезли такую дорогую клубнику, как сообщают продавцы, из Греции. Если в прошлом году стоимость килограмма клубники была 450-500 рублей, то теперь она стоит гораздо дороже. Впрочем ростовчан это не сильно расстроило. Об этом они пишут в соцсетях. Хотя цена клубники их сильно удивила.
«Она что пешком пришла?», - спрашивает одна жительниц города.
«Через месяц из соседних южных регионов привезут, а через два - наша поспеет. Ароматная и вкусная», - добавляет еще одна ростовчанка.
А кого-то и такая цена устроит.
«Как по мне, то 1200 нормальная цена в новых реалиях. Понятно, что явно дороже, чем было, но дешевле уже вряд ли станет», - пишет он.
Впрочем более экономные ростовчане уже задумываются о том, чтобы вырастить клубнику самим.
Ранее стало известно, что один из производителей хлебобулочных изделий в Ростовской области планирует увеличить цены на свою продукцию.