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«Она что пешком пришла?»: ростовчан шокировала клубника из Греции за 2000 рублей

17 марта 12:28
Фото: Pexels
В Ростове клубника на рынке стоит уже до 2000 рублей за один килограмм, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Привезли такую дорогую клубнику, как сообщают продавцы, из Греции. Если в прошлом году стоимость килограмма клубники была 450-500 рублей, то теперь она стоит гораздо дороже. Впрочем ростовчан это не сильно расстроило. Об этом они пишут в соцсетях. Хотя цена клубники их сильно удивила.

«Она что пешком пришла?», - спрашивает одна жительниц города.

«Через месяц из соседних южных регионов привезут, а через два - наша поспеет. Ароматная и вкусная», - добавляет еще одна ростовчанка.

А кого-то и такая цена устроит.

«Как по мне, то 1200 нормальная цена в новых реалиях. Понятно, что явно дороже, чем было, но дешевле уже вряд ли станет», - пишет он.

Впрочем более экономные ростовчане уже задумываются о том, чтобы вырастить клубнику самим.

Ранее стало известно, что один из производителей хлебобулочных изделий в Ростовской области планирует увеличить цены на свою продукцию.

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#Новости#Анна Смирнова#Общество
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