«Она что пешком пришла?»: ростовчан шокировала клубника из Греции за 2000 рублей

Привезли такую дорогую клубнику, как сообщают продавцы, из Греции. Если в прошлом году стоимость килограмма клубники была 450-500 рублей, то теперь она стоит гораздо дороже. Впрочем ростовчан это не сильно расстроило. Об этом они пишут в соцсетях. Хотя цена клубники их сильно удивила.