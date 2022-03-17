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Ростовчане повторно обратились к Бастрыкину из-за аварийного «Дома актера»

17 марта 09:14
Фото: Следственный комитет РФ / Яндекс.Карты
Жители Ростова-на-Дону снова попросили о помощи председателя Следственного комитета в вопросе с аварийным «Домом актера», говорится на сайте СКР.

Ранее по ТВ вышел сюжет, что люди проживают в здании без ремонта и боятся за свою безопасность. Они заявили, что получили это жилье, как временное, но это продолжается уже несколько лет.

Тогда по факту халатности завели уголовное дело, а обвинение было предъявлено главе учреждения «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом». Сейчас расследование продолжается.

Теперь люди обратились к главе СКР повторно. Говорилось, что их намерены переселить из одного маневренного фонда в другой. Ростовчане хотят получить постоянное жилье.

Бастрыкин поручил главе регионального УСКР доложить о ходе проводимого расследования.

#Новости#Происшествия
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