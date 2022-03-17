Ростовчане повторно обратились к Бастрыкину из-за аварийного «Дома актера»

Ранее по ТВ вышел сюжет, что люди проживают в здании без ремонта и боятся за свою безопасность. Они заявили, что получили это жилье, как временное, но это продолжается уже несколько лет.
Тогда по факту халатности завели уголовное дело, а обвинение было предъявлено главе учреждения «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом». Сейчас расследование продолжается.
Теперь люди обратились к главе СКР повторно. Говорилось, что их намерены переселить из одного маневренного фонда в другой. Ростовчане хотят получить постоянное жилье.
Бастрыкин поручил главе регионального УСКР доложить о ходе проводимого расследования.