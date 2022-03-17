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Срок действия документов беженцев продлили для прибывших в Ростовскую область до июля

17 марта 09:40
Фото: Правительство Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, продлили сроки действия документов беженцев, сообщили в региональном УМВД.

Речь идет об удостоверении беженца и документе о предоставлении временного убежища. Если их срок действия истек в этом году, то они теперь считаются действительными до 18 июля.

Всем напомнили, что заявление о продлении срока нужно подавать не позднее чем за месяц до его истечения. Беженцам надо переходить переучет не реже одного раза в полтора года.

Напомним, что ежедневно в донской регион приезжают тысячи жителей ЛНР и ДНР. Они покидают дома, так как боятся агрессии со стороны Украины.

Для людей подготовили жилье, а также продукты питания. Кроме того, предложили работу тем, кто в ней нуждается.

#Новости#Происшествия
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