Срок действия документов беженцев продлили для прибывших в Ростовскую область до июля

Речь идет об удостоверении беженца и документе о предоставлении временного убежища. Если их срок действия истек в этом году, то они теперь считаются действительными до 18 июля.
Всем напомнили, что заявление о продлении срока нужно подавать не позднее чем за месяц до его истечения. Беженцам надо переходить переучет не реже одного раза в полтора года.
Напомним, что ежедневно в донской регион приезжают тысячи жителей ЛНР и ДНР. Они покидают дома, так как боятся агрессии со стороны Украины.
Для людей подготовили жилье, а также продукты питания. Кроме того, предложили работу тем, кто в ней нуждается.