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Власти Ростова отложили реконструкцию улицы Вавилова до 2023 года

17 марта 10:59
Фото: Гугл Карты
В Ростове власти перенесли сроки реконструкции улицы Вавилова, сообщает donnews со ссылкой на заместителя сити-менеджера города по транспорту и дорогам Дмитрия Симкова.

Первоначально предполагалось, что работы по реконструкции будут завершены в 2024 году, а начаты уже в текущем году.

Однако теперь названы новые сроки. Так, власти планируют получить разрешение на работы осенью следующего года. При этом закончить реконструкцию собираются в 2025 году. Причину изменений в мэрии не назвали.

Напомним, проект по расширению Вавилова оценен в 6 миллиардов рублей. В 2022 году для осуществления работ у собственников гаражного кооператива необходимо было изъять свыше 100 земельных участков. На то, чтобы переоформить землю, собственникам гаражей отвели три месяца.

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