Власти Ростова отложили реконструкцию улицы Вавилова до 2023 года

Первоначально предполагалось, что работы по реконструкции будут завершены в 2024 году, а начаты уже в текущем году.
Однако теперь названы новые сроки. Так, власти планируют получить разрешение на работы осенью следующего года. При этом закончить реконструкцию собираются в 2025 году. Причину изменений в мэрии не назвали.
Напомним, проект по расширению Вавилова оценен в 6 миллиардов рублей. В 2022 году для осуществления работ у собственников гаражного кооператива необходимо было изъять свыше 100 земельных участков. На то, чтобы переоформить землю, собственникам гаражей отвели три месяца.