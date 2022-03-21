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Posted 21 марта 2022,, 12:03

Published 21 марта 2022,, 12:03

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Россияне рискуют столкнуться с дефицитом молока

21 марта 2022, 12:03
Глава агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрей Даниленко дал журналистам интервью, в котором сказал, что с существенным дефицитом молока россияне столкнуться не должны. Однако, серьезные проблемы с логистикой и поставками в настоящее время есть, признал эксперт.

У ряда поставщиков возникли определенные трудности с упаковкой и ингредиентами, пишет сайт NEWS.ru. Речь идет, прежде всего, о фруктовых наполнителях, уточнил Андрей Даниленко.

По его словам, сейчас остро стоят вопросы, связанные с перенастройкой мощностей, а также с корректировкой ассортимента продукции. Актуальными вопросами для производителей молока являются на данный момент кормовые добавки и импортная генетика. Именно по этой причине сейчас активно идет деятельность, связанная с перенастройкой, с точки зрения поставок, пояснил эксперт.

«Уже никто не сделает никаких прогнозов, потому что есть независящие от производителей факторы, которые возникают чуть ли не на ежедневной основе, — констатировал Даниленко. — Идет сейчас взаимодействие очень активное с правительством и Министерством сельского хозяйства, делается все возможное, чтобы максимально облегчить режим импорта, административные барьеры, и идет работа по всему миру с точки зрения поиска аналогов, альтернативных поставщиков, ну и самое главное, новых логистических возможностей».

Эксперт уверяет в том, что серьезный дефицит молочной продукции россиянам не грозит. На витринах магазинов в любом случае будет довольно большой ассортимент, просто возможно его временное сужение.

«Может измениться внешняя упаковка и потом через какое-то время просто появятся какие-то новые решения с точки зрения молочной продукции, но базовые основные молочные продукты однозначно будут», — подчеркнул Даниленко.

Напомним, ранее в отечественных массмедиа появилась информация о том, что в российских торговых сетях наблюдаются сбои в поставках молока и соков. Причиной ретейлеры назвали нехватку таких упаковочных материалов как картон и тетрапак. В настоящее время компании изучают альтернативные варианты тары. Рассматривают, в том числе, и бидоны. В связи со спецоперацией РФ в Украине производство в нашей стране остановили некоторые крупные производители упаковки. В их числе — компании Stora Enso и Elopak.

#Общество#Новости
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