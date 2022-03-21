Россияне рискуют столкнуться с дефицитом молока

«Уже никто не сделает никаких прогнозов, потому что есть независящие от производителей факторы, которые возникают чуть ли не на ежедневной основе, — констатировал Даниленко. — Идет сейчас взаимодействие очень активное с правительством и Министерством сельского хозяйства, делается все возможное, чтобы максимально облегчить режим импорта, административные барьеры, и идет работа по всему миру с точки зрения поиска аналогов, альтернативных поставщиков, ну и самое главное, новых логистических возможностей».