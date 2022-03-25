Почему появился дефицит бумаги в России и сколько она теперь стоит

Цены на бумагу в последнее время практически не менялись, пока не наступил март с резким подорожанием почти всех видов товаров. Если вернуться к ценам конца 2021 года, то тогда пачка бумаги одного из популярных брендов стоила 274 рубля.
В начале года стоимость пересмотрели, но не сильно. Офисам, да и простым жителям региона бумагу продавали уже по 300 рублей, но никаких возмущений по этому поводу не было.
В феврале–марте рост курса доллара и санкции иностранных компаний сделали свое дело, из-за чего цены подскочили. Теперь магазины продают пачку по 650 рублей.
По словам покупателей, в некоторых торговых точках цена достигает 1,5 тысячи рублей. Сильный рост стал причиной недовольства покупателей.
В Ростовской области появилось много перекупщиков, которые пытаются продать офисную бумагу через Интернет. В среднем одна пачка листов А4 стоит около тысячи рублей, при этом фирма значения не имеет.
Продают также целыми коробками, в каждой из которых пять пачек. При этом некоторые уверяют, что тысяча рублей — это еще старая цена и скоро будет дороже.
Часть продавцов оценила свой товар в 1,5 тысячи рублей, но в такие объявления практически не заходят.
Директор одной из типографий Юрий Лифанов рассказал изданию 74.ру, что эта ситуация происходит из-за спекулятивного роста цен. Он рассказал, что на фоне общей истерии производители хотят получить двойную, а то и тройную выручку.
Что касается производства, то оно зависит как от импорта, так и от отечественной составляющей. Но основная часть стоимости складывается из комплектующих, которые производят в России.
У иностранных компаний приходится закупать химикаты, чтобы можно было сделать белила. Но цены на реактивы не очень высокие.
Гендиректор компании «ОптиКом» Максим Рогожко рассказал изданию «Взгляд», что в России могут исчезнуть стаканчики для кофе. Дело в том, что для их производства нужна ламинированная бумага, но в России таких производств нет.
До этого закупки делали из Финляндии и Швеции, где работают специальные предприятия. Закупленное сырье в России скручивали и делали многослойным, после чего оставалось нанести логотип.
Эксперт уточнил, что закупки можно проводить через Китай, но в этом случае будет хуже качество. При этом китайские аналоги значительно выросли в цене.
В Минпросвещения РФ заявили, что сложившаяся ситуация с бумагой никак не повлияет на проведение ЕГЭ в 2022 году. Говорится, что дефицит является слишком незначительным.
В министерстве отмечают, что ситуация с бумагой должна нормализоваться в скором времени.