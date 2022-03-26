Автомобили не смогут проехать возле «Ростов-Арены» из-за матчей Чемпионата России

Так в воскресенье, 24 апреля, и в субботу, 14 мая, для автомобилистов перекроют дорогу от Ворошиловского моста к улице Бориса Слюсаря с 13.30 до 20.30 мск, а дальше от Слюсаря к улице Левобережной. Однако на втором участке ограничение будет действовать с 18.00 до 20.30 мск. Еще на двух автодорогах движение перекроют по западному и восточному проездам к стадиону «Ростов Арена» на семь часов с 13.30 мск.