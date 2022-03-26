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Автомобили не смогут проехать возле «Ростов-Арены» из-за матчей Чемпионата России

26 марта 18:13
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове 24 апреля и 14 мая введут ограничения на свободный проезд автомобилей по дорогам, ведущим к «Ростов Арене», об этом горожан предупредили в мэрии.

Специалисты Департамента автодорог проинформировали ростовчан, что из-за футбольных матчей Чемпионата России около «Ростов Арены» будут действовать ограничения на движение автомобилей.

Так в воскресенье, 24 апреля, и в субботу, 14 мая, для автомобилистов перекроют дорогу от Ворошиловского моста к улице Бориса Слюсаря с 13.30 до 20.30 мск, а дальше от Слюсаря к улице Левобережной. Однако на втором участке ограничение будет действовать с 18.00 до 20.30 мск. Еще на двух автодорогах движение перекроют по западному и восточному проездам к стадиону «Ростов Арена» на семь часов с 13.30 мск.

Напомним, в прошлый раз улицу Левобережную и эти подъезды перекрыли на шесть часов для проведения «Крымской весны»

Ранее матч между ФК «Ростов» и «Динамо» закончился ничьей.

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