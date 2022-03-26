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В Ростове полицейский запугал подростка и потребовал у нее почти 3,5 тысячи рублей

26 марта 13:34
Фото: Pexels.com
В Ростове-на-Дону в марте одного из сотрудников полиции уволили за угрозы и вымогательство денег у 17-летней прохожей, об этом сообщил портал 1Rnd.

В издании рассказали, что полицейский остановил случайную прохожую — 17-летнюю ростовчанку и пригрозил возбуждением против нее уголовного дела. Бывший сотрудник полиции потребовал у испуганной несовершеннолетней всю наличность, что была у нее на руках, и девушка отдала ему более 3,4 тысячи рублей.

Сообщается, что после того, как в управлении МВД узнали о вымогательстве своего сотрудника — мужчина был немедленно уволен. Сейчас по факту произошедшего собрали материалы, которые в дальнейшем передадут следователям для разбирательства в отношении бывшего сотрудника полиции.

Ранее в Ростове майор полиции стал подозреваемым в деле о вымогательстве миллиона рублей.

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