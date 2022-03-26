В Ростове полицейский запугал подростка и потребовал у нее почти 3,5 тысячи рублей

В издании рассказали, что полицейский остановил случайную прохожую — 17-летнюю ростовчанку и пригрозил возбуждением против нее уголовного дела. Бывший сотрудник полиции потребовал у испуганной несовершеннолетней всю наличность, что была у нее на руках, и девушка отдала ему более 3,4 тысячи рублей.