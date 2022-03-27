На уборку перехода на Левом берегу в Ростове потратят 4,5 млн рублей

Ранее власти Ростова пообещали отмыть город от грязи, которая накопилась после зимы. По словам сити-менеджера города Алексея Логвиненко, уборочная техника уже начала подметать проезжую часть и тротуары. Также в порядок планируется привести зеленые насаждения. Ими также займутся коммунальные службы.