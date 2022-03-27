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На уборку перехода на Левом берегу в Ростове потратят 4,5 млн рублей

27 марта 13:10
Фото: Pixabay
В Ростове содержание подземного пешеходного перехода в створе проспекта Ворошиловского на Левом берегу реки Дон обойдется властям в 4,48 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале Госзакупки.

Заказчиком работ выступило МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону», которое ищет подрядчика для выполнения работ по содержанию подземного пешеходного перехода Левобережной зоны в створе проспекта Ворошиловского.

Под обслуживанием перехода подразумевается подметание полов, уборка мусора, влажная протирка стен и пола, а также поручней, мытье парапетов, стен входной группы, лестничных маршей и площадок и другие работы.

Подрядчика определят 6 апреля. Приступить к выполнению работ победитель должен будет с момента заключения контракта в соответствии с наряд-заданием в круглосуточном режиме. Работы потенциальный исполнить должен будет осуществлять до 31 августа.

Напомним, в 2022 году на обслуживание стадиона «Ростов-Арена» власти планируют потратить 70 миллионов рублей.

Ранее власти Ростова пообещали отмыть город от грязи, которая накопилась после зимы. По словам сити-менеджера города Алексея Логвиненко, уборочная техника уже начала подметать проезжую часть и тротуары. Также в порядок планируется привести зеленые насаждения. Ими также займутся коммунальные службы.

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