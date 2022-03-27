Сотни ростовчан вновь останутся без света в понедельник, 28 марта

В связи с ремонтом оборудования света не будет в домах по улице Вавилова, 67в, 69е. Ожидается, что свет в этих домах отключат в 9.00 мск, а включат в 16.00 мск.
Также без света останутся жители домов по улицам: Лисичанская, Ногинская, Куприна, Фадеева, Писемского, Стальского, Лескова, Гомельская, Алма-Атинская 33-59, 26-я и 28-я линия, Мурлычева, Рябышева и Вити Черевичкина.
Ранее в мэрии города предупредили ростовчан, что 27 марта из-за усиления ветра могут произойти обрывы проводов на ЛЭП. Это может привести к отключению света в домах. Также в горадминистрации не исключают перехлесты электропроводов, падение деревьев и рекламных конструкций.