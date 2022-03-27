В Ростове изменили список продуктов для резерва на случай ЧС, а в реке утонули дети

Параметры помещений здания подойдут для бизнесменов, которые захотят открыть здесь доходный дом либо офис. Если покупатель захочет, то можно перевести здание в нежилой фонд. Это позволит использовать здание, как торговый центр. Высота потолков здесь составляет четыре метра. При этом в здании есть 13 помещений. Установлены кондиционеры и система водоотведения.