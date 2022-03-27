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В Ростове изменили список продуктов для резерва на случай ЧС, а в реке утонули дети

27 марта 17:21
Фото: 1mediainvest.ru
Власти Ростова утвердили новый список необходимого для резерва на случай войны или ЧС, в Ростовской области из реки извлекли тела двух маленьких девочек, а в центре донской столицы продают дом-памятник под торговый центр. Картина недели в RostovGazeta.

Витамины не положены

Мэрией города Ростова был пересмотрен список продуктов для резерва на случай войны или чрезвычайной ситуации.

Из списка исключены приправы, овощи и фрукты. Вместо этого в перечне на выдачу появились матрасы и мебель.

Также ростовчанам в случае ЧП или войны будут выдавать хлеб, соль, макароны, сахар и некоторые другие продукты, среди которых есть мясные консервы, масло растительное и даже чай. Объем запасов рассчитан на полгода.

Новый список продуктов администрация города утвердила 24 марта.

Ужасная находка

Из реки Яблоновой у хутора Буденовка в Ростовской области выловили тела двух маленьких девочек. Одной девочке было четыре года, а второй - три года.

Ужасную находку обнаружили в воде непокрытой льдом. При этом на телах детей следов насильственной гибели нет. По предварительной версии, девочки умерли в результате утопления.

На данный момент проводится экспертиза для того, чтобы установить причины гибели несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Дом превращается...

Здание в Ростове, которое является объектом культурного наследия, выставили на торги за 145 миллионов рублей.

Дом расположен в центре Ростова. Он известен под названием «Жилой дом предприятия Ростовский-на-Дону «Холодильник». Его площадь составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

Параметры помещений здания подойдут для бизнесменов, которые захотят открыть здесь доходный дом либо офис. Если покупатель захочет, то можно перевести здание в нежилой фонд. Это позволит использовать здание, как торговый центр. Высота потолков здесь составляет четыре метра. При этом в здании есть 13 помещений. Установлены кондиционеры и система водоотведения.

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