Зарплата рабочих в Ростовской области в среднем составила 46 тысяч рублей

Напомним, в 2021 году Ростовская область заняла 65-е место в региональном рейтинге по размеру зарплат. При этом обладателями самого высокого заработка могут похвастаться жители региона, занятые в профессиональной и научной деятельностях. Здесь средняя заработная плата в прошлом году составляла 45 тысяч рублей.