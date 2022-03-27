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Зарплата рабочих в Ростовской области в среднем составила 46 тысяч рублей

27 марта 17:18
Фото: 1mediainvest.ru
Рабочим или, как их еще называют, «синие воротнички» в среднем получают заработную плату в размере 46 тысяч рублей в Ростовской области, сообщает «АиФ-Ростов» со ссылкой на руководителя пресс-службы hh.ru Юг Алёну Манохину.

Категория «Рабочий персонал» является одной из самых востребованных. К примеру, по Ростову, на сайте сервиса по поиску работы опубликовано 1 440 вакансий.

При этом, как отметила Манохина, в марте количество предложений для рабочих составило 14% от всех, размещенных у них вакансий.

Напомним, в 2021 году Ростовская область заняла 65-е место в региональном рейтинге по размеру зарплат. При этом обладателями самого высокого заработка могут похвастаться жители региона, занятые в профессиональной и научной деятельностях. Здесь средняя заработная плата в прошлом году составляла 45 тысяч рублей.

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