Зарплата рабочих в Ростовской области в среднем составила 46 тысяч рублей

Категория «Рабочий персонал» является одной из самых востребованных. К примеру, по Ростову, на сайте сервиса по поиску работы опубликовано 1 440 вакансий.
При этом, как отметила Манохина, в марте количество предложений для рабочих составило 14% от всех, размещенных у них вакансий.
Напомним, в 2021 году Ростовская область заняла 65-е место в региональном рейтинге по размеру зарплат. При этом обладателями самого высокого заработка могут похвастаться жители региона, занятые в профессиональной и научной деятельностях. Здесь средняя заработная плата в прошлом году составляла 45 тысяч рублей.