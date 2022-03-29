Четыре высотки в Ростове станут постами наблюдения за пожарами вокруг города

На четырех высотках, расположенных в Северном и Западном жилых массивах, а также в центре города, оборудуют наблюдательные пункты. Мониторить местность с биноклем будут студенты и спасатели. Они будут сообщать о пожарах по телефону в профильные службы.
Как отметил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, данный способ обеспечит наблюдение за большими площадями.
Стоит отметить, что пожарные вышки или наблюдательные каланчи в России начали возводиться с 19 века. В СССР их строили до 30-х годов, пока не началось строительство многоэтажных зданий. В наши дни для отслеживания лесных пожаров ведется космический мониторинг.
Ранее на правом берегу реки Дон в районе улицы Путевой вспыхнул ландшафтный пожар. Он охватил 200 квадратных метров территории. Для тушения пожара было задействовано 24 спасателя и четыре единицы спецтехники.