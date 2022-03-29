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Четыре высотки в Ростове станут постами наблюдения за пожарами вокруг города

29 марта 08:21
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Многоэтажные здания в Ростове приспособят для отслеживания ландшафтных пожаров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На четырех высотках, расположенных в Северном и Западном жилых массивах, а также в центре города, оборудуют наблюдательные пункты. Мониторить местность с биноклем будут студенты и спасатели. Они будут сообщать о пожарах по телефону в профильные службы.

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, данный способ обеспечит наблюдение за большими площадями.

Стоит отметить, что пожарные вышки или наблюдательные каланчи в России начали возводиться с 19 века. В СССР их строили до 30-х годов, пока не началось строительство многоэтажных зданий. В наши дни для отслеживания лесных пожаров ведется космический мониторинг.

Ранее на правом берегу реки Дон в районе улицы Путевой вспыхнул ландшафтный пожар. Он охватил 200 квадратных метров территории. Для тушения пожара было задействовано 24 спасателя и четыре единицы спецтехники.

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#Новости#Город
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