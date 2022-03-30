Чемпион мира по хоккею оценил идею введения потолка зарплат для спортсменов

По словам Кожевникова, надо разговаривать со спортивными организациями, так как не все вопросы находятся в ведении Минспорта. Например, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги, которые получают зарплаты не от Минспорта, добавил он.