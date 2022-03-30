Чемпион мира по хоккею оценил идею введения потолка зарплат для спортсменов

Posted 30 марта 2022,, 18:31
Published 30 марта 2022,, 18:31
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет издание NEWS.ru, с аналогичным предложением выступил министр спорта РФ Олег Матыцин. Вместе с тем Кожевников указал, что вопрос о величине зарплат спортсменов должны решать спортивные организации и клубы.
По словам Кожевникова, надо разговаривать со спортивными организациями, так как не все вопросы находятся в ведении Минспорта. Например, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги, которые получают зарплаты не от Минспорта, добавил он.
“Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодежь начинает расти”, - подчеркнул Кожевников.
Александр Кожевников напомнил КХЛ, где сейчас идет плей-офф. По его мнению, после введения в лиге потолка зарплат выросла конкуренция.
“Сейчас идёт плей-офф КХЛ: команды выровнялись, и приятно смотреть, это первый год только сделали потолок зарплат. А дальше будет всё выравниваться. Это будет вызывать интерес у болельщиков”, - заключил Кожевников.
До этого депутат Государственной думы Дмитрий Свищев высказался относительно действий Международной федерации хоккея (IIHF), которая возбудила расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по признакам нарушения кодекса этики организации. По мнению парламентария, действия IIHF вызваны давлением со стороны спонсоров, поэтому хоккейные должностные лица ищут любые способы, чтобы навредить репутации российского хоккея.