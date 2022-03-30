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Урбанист назвал санкции предлогом для заморозки проекта трамвайной сети в Ростове

30 марта 03:00
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Основная причина строительства дороги вместо трамвая в том, что с 2017 года нет ни одного проекта трамвайной линии, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал урбанист Артемий Зайцев

Городские власти сформулировали причину отказа от запуска нового трамвайного маршрута от Левенцовского микрорайона до центра Ростова так: «нивелировать риски неосвоения инфраструктурного бюджетного кредита». В разговоре с корреспондентом RostovGazeta администратор ресурса «Урбанистика –Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев истолковал такую формулировку как то, что город не готов к строительству трамвая, а выделенные деньги нужно перенаправить для других нужд.

«Корневая причина в том, что у нас неадекватная ситуация в управлении организацией дорожного движения. Строители дорог командуют, как надо организовывать дорожное движение, а не наоборот, чтобы организаторы дорожного движения говорили где строить дороги», – говорит урбанист.

По словам Артемия Зайцева, город саботировал все решения по развитию трамвая и до 2014 года «сознательно закатывал рельсы в асфальт».

мкр. Левенцовка
Фото: 1MI

«С 2014 по 2017 годы, когда купили новые современные вагоны, поняли, что трамвай - нужен. В 2017-м губернатор сказал, что городу необходим скоростной рельсовый транспорт, но до сих пор нет проектов ни одной трамвайной линии», – вспоминает урбанист.

Виноватыми в отмене запуска новой трамвайной линии активисты назвали департамент автодорог.

«Рост процентных ставок, удорожание материалов, санкции на оборудование для трамваев - это только предлоги, чтобы деньги отправить на строительство ненужной дороги вместо нужного трамвая», – заключает Артемий Зайцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что кассационный суд подтвердил сговор в Ростове при работах на путепроводе Малиновского.

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