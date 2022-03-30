Урбанист назвал санкции предлогом для заморозки проекта трамвайной сети в Ростове

Городские власти сформулировали причину отказа от запуска нового трамвайного маршрута от Левенцовского микрорайона до центра Ростова так: «нивелировать риски неосвоения инфраструктурного бюджетного кредита». В разговоре с корреспондентом RostovGazeta администратор ресурса «Урбанистика –Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев истолковал такую формулировку как то, что город не готов к строительству трамвая, а выделенные деньги нужно перенаправить для других нужд.