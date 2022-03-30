Урбанист назвал санкции предлогом для заморозки проекта трамвайной сети в Ростове

Городские власти сформулировали причину отказа от запуска нового трамвайного маршрута от Левенцовского микрорайона до центра Ростова так: «нивелировать риски неосвоения инфраструктурного бюджетного кредита». В разговоре с корреспондентом RostovGazeta администратор ресурса «Урбанистика –Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев истолковал такую формулировку как то, что город не готов к строительству трамвая, а выделенные деньги нужно перенаправить для других нужд.
«Корневая причина в том, что у нас неадекватная ситуация в управлении организацией дорожного движения. Строители дорог командуют, как надо организовывать дорожное движение, а не наоборот, чтобы организаторы дорожного движения говорили где строить дороги», – говорит урбанист.
По словам Артемия Зайцева, город саботировал все решения по развитию трамвая и до 2014 года «сознательно закатывал рельсы в асфальт».
«С 2014 по 2017 годы, когда купили новые современные вагоны, поняли, что трамвай - нужен. В 2017-м губернатор сказал, что городу необходим скоростной рельсовый транспорт, но до сих пор нет проектов ни одной трамвайной линии», – вспоминает урбанист.
Виноватыми в отмене запуска новой трамвайной линии активисты назвали департамент автодорог.
«Рост процентных ставок, удорожание материалов, санкции на оборудование для трамваев - это только предлоги, чтобы деньги отправить на строительство ненужной дороги вместо нужного трамвая», – заключает Артемий Зайцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что кассационный суд подтвердил сговор в Ростове при работах на путепроводе Малиновского.