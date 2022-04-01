В Ростове «борщевой набор» подорожал на 26% в марте

Согласно данным на 25 марта стоимость килограмма капусты белокочанной в Ростовской области выросла за месяц с 66,59 до 87,65 рубля, морковь - с 45,75 рубля до 56,96 рубля, репчатый лук - с 27,36 рубля до 38,82 рубля, картофель - с 47,91 рубля до 53,70 рубля.