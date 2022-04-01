В Ростове «борщевой набор» подорожал на 26% в марте

Posted 1 апреля 2022, 18:23
Published 1 апреля 2022, 18:23
Modified 18 сентября 2022, 14:58
Updated 18 сентября 2022, 14:58
Традиционно в состав так называемого борщевого набора входят овощи, которые используют для приготовления этого блюда. Это капуста, морковь, репчатый лук, свекла, картофель. Иногда еще добавляют чеснок.
Согласно данным на 25 марта стоимость килограмма капусты белокочанной в Ростовской области выросла за месяц с 66,59 до 87,65 рубля, морковь - с 45,75 рубля до 56,96 рубля, репчатый лук - с 27,36 рубля до 38,82 рубля, картофель - с 47,91 рубля до 53,70 рубля.
Данных по свекле Ростовстат не приводит, однако можно учесть, что она стоит примерно столько же, сколько и морковь. Таким образом, цена борщевого набора выросла на 26% за месяц.
Если учитывать еще стоимость килограмма говядины, то в феврале стоимость борща составляла примерно 662 рубля, а в марте - 753 рубля. То есть рост на 14%.
Ранее член Российской ассоциации политической науки Алим Батов заверил ростовчан, что дефицита продуктов питания в Ростовской области не будет. Запасаться продовольствием не имеет никакого смысла. При этом Батов призвал людей ответственно подойти к распределению своих денежных средств в связи с ростом цен.