rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2022, 18:23

Published 1 апреля 2022, 18:23

Modified 18 сентября 2022, 14:58

Updated 18 сентября 2022, 14:58

В Ростове «борщевой набор» подорожал на 26% в марте

В Ростове «борщевой набор» подорожал на 26% в марте

1 апреля 2022, 18:23
Фото: 1MI.
За март стоимость стандартного набора овощей для приготовления борща выросла до 26%, следует из данных Ростовстата.

Традиционно в состав так называемого борщевого набора входят овощи, которые используют для приготовления этого блюда. Это капуста, морковь, репчатый лук, свекла, картофель. Иногда еще добавляют чеснок.

Согласно данным на 25 марта стоимость килограмма капусты белокочанной в Ростовской области выросла за месяц с 66,59 до 87,65 рубля, морковь - с 45,75 рубля до 56,96 рубля, репчатый лук - с 27,36 рубля до 38,82 рубля, картофель - с 47,91 рубля до 53,70 рубля.

Данных по свекле Ростовстат не приводит, однако можно учесть, что она стоит примерно столько же, сколько и морковь. Таким образом, цена борщевого набора выросла на 26% за месяц.

Если учитывать еще стоимость килограмма говядины, то в феврале стоимость борща составляла примерно 662 рубля, а в марте - 753 рубля. То есть рост на 14%.

Ранее член Российской ассоциации политической науки Алим Батов заверил ростовчан, что дефицита продуктов питания в Ростовской области не будет. Запасаться продовольствием не имеет никакого смысла. При этом Батов призвал людей ответственно подойти к распределению своих денежных средств в связи с ростом цен.

Материалы по теме
Будет ли дефицит лекарств в Ростовской области в 2022 году
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика