В Ростове оправдали обвиненные в картельном сговоре фармацевтические компании

Posted 1 апреля 2022, 15:24
Published 1 апреля 2022, 15:24
Modified 18 сентября 2022, 14:58
Updated 18 сентября 2022, 14:58
Речь идет о фирмах «Компания «Органика» и «Данта». В прошлом году УФАС направил иск в суд по поводу того, что эти компании при участии в электронных торгах заключили сговор.
Суд первой инстанции согласился с обвинением, однако 18 марта Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес решение в пользу компаний.
«Апелляционные жалобы мотивированы тем, что судом первой инстанции не
учтены доводы об объективных обстоятельствах использования одинаковых IPадресов, и иной инфраструктуры, о том, что минимальное снижение начальной
минимальной цены контракта (далее - НМКЦ) вызвано экономическими причинами и
соответствовало обычному уровню снижению такой цены в подобных ситуациях», - говорится в решении суда.
Ранее арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Данта» и ООО «Компания «Органика» выплатить по 18 и 37 миллионов рублей соответственно за нарушение закона о защите конкуренции. По данным УФАС, эти организации в течение трех лет совместно принимали участие в конкурсах на исполнение закупок, нарушая принципы конкуренции.