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Posted 1 апреля 2022, 15:24

Published 1 апреля 2022, 15:24

Modified 18 сентября 2022, 14:58

Updated 18 сентября 2022, 14:58

В Ростове оправдали обвиненные в картельном сговоре фармацевтические компании

В Ростове оправдали обвиненные в картельном сговоре фармацевтические компании

1 апреля 2022, 15:24
Фото: 1MI.
Ростовские компании, которые занимаются поставкой лекарств, обжаловали в суде обвинение в картельном сговоре, сообщается в картотеке арбитражных судов.

Речь идет о фирмах «Компания «Органика» и «Данта». В прошлом году УФАС направил иск в суд по поводу того, что эти компании при участии в электронных торгах заключили сговор.

Суд первой инстанции согласился с обвинением, однако 18 марта Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес решение в пользу компаний.

«Апелляционные жалобы мотивированы тем, что судом первой инстанции не

учтены доводы об объективных обстоятельствах использования одинаковых IPадресов, и иной инфраструктуры, о том, что минимальное снижение начальной

минимальной цены контракта (далее - НМКЦ) вызвано экономическими причинами и

соответствовало обычному уровню снижению такой цены в подобных ситуациях», - говорится в решении суда.

Ранее арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Данта» и ООО «Компания «Органика» выплатить по 18 и 37 миллионов рублей соответственно за нарушение закона о защите конкуренции. По данным УФАС, эти организации в течение трех лет совместно принимали участие в конкурсах на исполнение закупок, нарушая принципы конкуренции.

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