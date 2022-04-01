В Ростове оправдали обвиненные в картельном сговоре фармацевтические компании

Ранее арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Данта» и ООО «Компания «Органика» выплатить по 18 и 37 миллионов рублей соответственно за нарушение закона о защите конкуренции. По данным УФАС, эти организации в течение трех лет совместно принимали участие в конкурсах на исполнение закупок, нарушая принципы конкуренции.