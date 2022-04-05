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Posted 5 апреля 2022, 09:01

Published 5 апреля 2022, 09:01

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Еще 409 жителей Ростовской области заразились COVID-19

Еще 409 жителей Ростовской области заразились COVID-19

5 апреля 2022, 09:01
Фото: 1MI.
В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 409 жителей региона, сообщили в облправительстве.

Таким образом, на 5 апреля в регионе число инфицированных ковидом достигло 365786. Показатель заболеваемости составил 8709 на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения вируса - 0,82.

За всю пандемию в Ростовской области вылечились от коронавируса 349 766 человек. При этом 863 из них - за минувшие сутки.

Новые случаи были зарегистрированы в 55 городах и районах. Большая их часть выявлена в Ростове.

Больше всех заболевших на 5 апреля было выявлено в возрастной группе от 46 до 65 лет - более 35%. Свыше четверти вновь заразившихся составили люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Скончались от вируса за сутки семь жителей региона. Среди них четверо мужчин, которым было от 46 лет до 94 года, а также три женщины в возрасте от 66 до 85 лет.

Напомним, городская больница № 1 имени Семашко в Ростове вернулась к допандемийному режиму работы. Для больных коронавирусом там было отведено более полтысячи коек. На данный момент ковидных коек там осталось около сотни.

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