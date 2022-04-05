Еще 409 жителей Ростовской области заразились COVID-19

Posted 5 апреля 2022, 09:01
Published 5 апреля 2022, 09:01
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Таким образом, на 5 апреля в регионе число инфицированных ковидом достигло 365786. Показатель заболеваемости составил 8709 на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения вируса - 0,82.
За всю пандемию в Ростовской области вылечились от коронавируса 349 766 человек. При этом 863 из них - за минувшие сутки.
Новые случаи были зарегистрированы в 55 городах и районах. Большая их часть выявлена в Ростове.
Больше всех заболевших на 5 апреля было выявлено в возрастной группе от 46 до 65 лет - более 35%. Свыше четверти вновь заразившихся составили люди в возрасте от 18 до 45 лет.
Скончались от вируса за сутки семь жителей региона. Среди них четверо мужчин, которым было от 46 лет до 94 года, а также три женщины в возрасте от 66 до 85 лет.
Напомним, городская больница № 1 имени Семашко в Ростове вернулась к допандемийному режиму работы. Для больных коронавирусом там было отведено более полтысячи коек. На данный момент ковидных коек там осталось около сотни.