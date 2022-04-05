Программист из Ростова предложил Путину ввести мораторий на вылов раков до 2027 года

Михаил Марцинюк рассказал, что направил письма губернатору Ростовской области Василию Голубеву, мэру Алексею Логвиненко, в Минцифры и Минприроды, а также президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы добиться введения моратория на вылов раков до 2027 года. По мнению молодого человека мораторий на вылов, а также финансирование уже существующих ферм позволят восстановить популяцию членистоногих и не допустить исчезновения вида.