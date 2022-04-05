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Программист из Ростова предложил Путину ввести мораторий на вылов раков до 2027 года

5 апреля 19:18
Фото: vk.com/msmrc
Ростовчанин Михаил Марцинюк провел одиночный пикет, чтобы обратить внимание властей и общества к проблеме вымирания донских раков, сообщения об этом появились в сети «Вконтакте».

IT-специалист рассказал, что во время своего пикета на набережной Ростова-на-Дону, состоявшемся в воскресенье, 3 апреля, он пытался привлечь внимание жителей города к проблеме исчезновения донских раков.

«Часть предприятий перешли на искусственное разведение рака, но в естественной среде ему грозит вымирание», — сообщил программист.

Михаил Марцинюк рассказал, что направил письма губернатору Ростовской области Василию Голубеву, мэру Алексею Логвиненко, в Минцифры и Минприроды, а также президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы добиться введения моратория на вылов раков до 2027 года. По мнению молодого человека мораторий на вылов, а также финансирование уже существующих ферм позволят восстановить популяцию членистоногих и не допустить исчезновения вида.

Вместе с этим специалист предложил правительству Ростовской области свои услуги по созданию искусственного интеллекта, который поможет определять браконьеров.

Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону скептически отнеслись к пикету Марцинюка, назвав причиной сокращения популяции раков не вылов, а состояние экологии Ростовской области.

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