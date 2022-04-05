Программист из Ростова предложил Путину ввести мораторий на вылов раков до 2027 года

IT-специалист рассказал, что во время своего пикета на набережной Ростова-на-Дону, состоявшемся в воскресенье, 3 апреля, он пытался привлечь внимание жителей города к проблеме исчезновения донских раков.
«Часть предприятий перешли на искусственное разведение рака, но в естественной среде ему грозит вымирание», — сообщил программист.
Михаил Марцинюк рассказал, что направил письма губернатору Ростовской области Василию Голубеву, мэру Алексею Логвиненко, в Минцифры и Минприроды, а также президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы добиться введения моратория на вылов раков до 2027 года. По мнению молодого человека мораторий на вылов, а также финансирование уже существующих ферм позволят восстановить популяцию членистоногих и не допустить исчезновения вида.
Вместе с этим специалист предложил правительству Ростовской области свои услуги по созданию искусственного интеллекта, который поможет определять браконьеров.
Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону скептически отнеслись к пикету Марцинюка, назвав причиной сокращения популяции раков не вылов, а состояние экологии Ростовской области.