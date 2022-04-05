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Posted 5 апреля 2022, 14:42

Published 5 апреля 2022, 14:42

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

В антисанитарных условиях готовили еду для детских садов и школ в Ростов-на-Дону

В антисанитарных условиях готовили еду для детских садов и школ в Ростов-на-Дону

5 апреля 2022, 14:42
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону за нарушения временно закрыли мясной цех, поставлявший продукцию в детские сады и школы, сообщили в региональном УФССП.

Решение принял Железнодорожный районный суд из-за антисанитарии, которая царила в помещениях. Цех будет закрыт в течение 14 суток.

Сотрудников официально не трудоустраивали и у них не было санитарных книжек. Все это является нарушением закона.

Проверка бухгалтерии показала, что мясную продукцию доставляли в детские сады и школы. Теперь заключенные договора будут приостановлены.

«Роспотребнадзор изъял мясную продукцию для проведения экспертизы на выявление факта заражения инфекционными инородными телами», — говорится в публикации.

Ранее в Ростовской области нашли сардельки, накачанные опасными антибиотиками.

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