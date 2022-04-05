В антисанитарных условиях готовили еду для детских садов и школ в Ростов-на-Дону

Posted 5 апреля 2022, 14:42
Published 5 апреля 2022, 14:42
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
Решение принял Железнодорожный районный суд из-за антисанитарии, которая царила в помещениях. Цех будет закрыт в течение 14 суток.
Сотрудников официально не трудоустраивали и у них не было санитарных книжек. Все это является нарушением закона.
Проверка бухгалтерии показала, что мясную продукцию доставляли в детские сады и школы. Теперь заключенные договора будут приостановлены.
«Роспотребнадзор изъял мясную продукцию для проведения экспертизы на выявление факта заражения инфекционными инородными телами», — говорится в публикации.