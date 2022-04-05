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Posted 5 апреля 2022,, 09:19

Published 5 апреля 2022,, 09:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области проиндексировали пенсии по гособеспечению

5 апреля 2022, 09:19
Пенсионеры Ростовской области начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии по гособеспечению.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», проиндексированные пенсии начали получать около 86,3 тысячи донских пенсионеров, из которых более 52-х тысяч получают выплаты по инвалидности, а 27,5 тысяч — по потере кормильца.

Также выросли пенсии по гособеспечению, в частности, выплаты проиндексировали участникам ВОВ, пережившим блокаду Ленинграда и осаду Севастополя, призывникам и их семьям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также членов их семей.

Отмечается, что на индексацию пенсий из федеральной казны направлено 33,7 миллиарда рублей.

#Общество#Новости
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