В Ростовской области проиндексировали пенсии по гособеспечению

Posted 5 апреля 2022,, 09:19
Published 5 апреля 2022,, 09:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», проиндексированные пенсии начали получать около 86,3 тысячи донских пенсионеров, из которых более 52-х тысяч получают выплаты по инвалидности, а 27,5 тысяч — по потере кормильца.
Также выросли пенсии по гособеспечению, в частности, выплаты проиндексировали участникам ВОВ, пережившим блокаду Ленинграда и осаду Севастополя, призывникам и их семьям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также членов их семей.
Отмечается, что на индексацию пенсий из федеральной казны направлено 33,7 миллиарда рублей.