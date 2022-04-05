В Ростовской области проиндексировали пенсии по гособеспечению

Также выросли пенсии по гособеспечению, в частности, выплаты проиндексировали участникам ВОВ, пережившим блокаду Ленинграда и осаду Севастополя, призывникам и их семьям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также членов их семей.