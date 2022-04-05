В Ростовской области умерло в четыре раза больше рожениц, чем ожидалось в 2021 году

Posted 5 апреля 2022, 10:02
Published 5 апреля 2022, 10:02
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
Плановое значение материнской смертности составляет 11,8 умерших женщин на 100 тысяч рожденных живых младенцев. Однако по итогам прошлого года данный показатель составил 44,7 умерших на 100 тысяч новорожденных.
В ведомстве связывают рост смертности с неблагоприятной эпидобстановкой, вызванной ковидом.
Экстрагенитальная патология стала самой распространенной причиной летальных исходов среди рожениц. Данная причина была выявлена в более 87% случаев. Почти во всех случаях смерти был подтвержден коронавирус.
Ранее стало известно, что в 2021 году показатель младенческой смерти составил в Ростовской области 6,3 на тысячу новорожденных. Также регион стал по итогам прошлого года вторым в России по естественной убыли населения - 88,5 тысячи человек.