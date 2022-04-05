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Posted 5 апреля 2022, 10:02

Published 5 апреля 2022, 10:02

Modified 11 сентября 2022, 09:35

Updated 11 сентября 2022, 09:35

В Ростовской области умерло в четыре раза больше рожениц, чем ожидалось в 2021 году

В Ростовской области умерло в четыре раза больше рожениц, чем ожидалось в 2021 году

5 апреля 2022, 10:02
Фото: 1MI.
Показатель материнской смертности в Ростовской области за прошедший год увеличился в четыре раза в связи с плохой эпидобстановкой, говорится в отчете Минздрава региона.

Плановое значение материнской смертности составляет 11,8 умерших женщин на 100 тысяч рожденных живых младенцев. Однако по итогам прошлого года данный показатель составил 44,7 умерших на 100 тысяч новорожденных.

В ведомстве связывают рост смертности с неблагоприятной эпидобстановкой, вызванной ковидом.

Экстрагенитальная патология стала самой распространенной причиной летальных исходов среди рожениц. Данная причина была выявлена в более 87% случаев. Почти во всех случаях смерти был подтвержден коронавирус.

Ранее стало известно, что в 2021 году показатель младенческой смерти составил в Ростовской области 6,3 на тысячу новорожденных. Также регион стал по итогам прошлого года вторым в России по естественной убыли населения - 88,5 тысячи человек.

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