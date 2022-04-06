Новым прокурором Пролетарского района Ростова назначен Сергей Ушаков

Известно, что Ушакову 43 года. Ранее он был прокурором Ленинского района города. А первоначально работал в прокуратуре Октябрьского района. Длительное время он проработал в аппарате прокуратуры Ростовской области. На протяжении пяти лет был главой отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.