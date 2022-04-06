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Posted 6 апреля 2022, 16:46

Published 6 апреля 2022, 16:46

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Новым прокурором Пролетарского района Ростова назначен Сергей Ушаков

Новым прокурором Пролетарского района Ростова назначен Сергей Ушаков

6 апреля 2022, 16:46
Фото: 1MI.
В Ростове прокурором Пролетарского района был назначен Сергей Ушаков, сообщает donday.

Известно, что Ушакову 43 года. Ранее он был прокурором Ленинского района города. А первоначально работал в прокуратуре Октябрьского района. Длительное время он проработал в аппарате прокуратуры Ростовской области. На протяжении пяти лет был главой отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

Ушаков сменил на новой должности Алексея Мальцева, который ушел со своего поста в прошлом году.

Напомним, бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев был назначен на должность главного федерального инспектора. Бондарев будет контролировать исполнение законных актов и указов президента России. Кроме того, в обязанности нового главного инспектора войдет осуществление межведомственного взаимодействия.

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