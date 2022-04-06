Перед судом в Каменске предстанут четыре сутенера, открывшие бордель в мини-отеле

Posted 6 апреля 2022, 18:04
Published 6 апреля 2022, 18:04
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Участникам организованной преступной группы грозит по пять лет тюрьмы.
Согласно материалам дела, инициатором открытия борделя является 50-летний Павел Б. Он взял в аренду небольшую гостиницу «Зима», расположенную в Красноармейском переулке и нанял троих администраторов из числа своих знакомых. Один из сообщников мужчины нашел подходящие кандидатуры девушек.
Однако через некоторое время дельцами заинтересовались правоохранительные органы. Бордель закрыли, а на сутенеров завели уголовное дело.
Ранее в Ростовской области сутенеру, который привлекал к проституции женщин и детей, дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Он привлек к развратным действиям 11 женщин, среди которых были четыре подростка.