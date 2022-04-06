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Posted 6 апреля 2022, 18:04

Published 6 апреля 2022, 18:04

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Перед судом в Каменске предстанут четыре сутенера, открывшие бордель в мини-отеле

Перед судом в Каменске предстанут четыре сутенера, открывшие бордель в мини-отеле

6 апреля 2022, 18:04
Фото: 1MI.
Банду из четырех человек, открывшую бордель в мини-отеле в Каменске-Шахтинском, отправят под суд, сообщает DonDay.

Участникам организованной преступной группы грозит по пять лет тюрьмы.

Согласно материалам дела, инициатором открытия борделя является 50-летний Павел Б. Он взял в аренду небольшую гостиницу «Зима», расположенную в Красноармейском переулке и нанял троих администраторов из числа своих знакомых. Один из сообщников мужчины нашел подходящие кандидатуры девушек.

Однако через некоторое время дельцами заинтересовались правоохранительные органы. Бордель закрыли, а на сутенеров завели уголовное дело.

Ранее в Ростовской области сутенеру, который привлекал к проституции женщин и детей, дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Он привлек к развратным действиям 11 женщин, среди которых были четыре подростка.

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