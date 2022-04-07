Ковидом заболели еще 419 жителей Ростовской области, умерли шесть человек

Posted 7 апреля 2022, 09:03
Published 7 апреля 2022, 09:03
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
При этом всего за время пандемии в регионе ковидом заболел 366 631 человек. Поправились от болезни в Ростовской области 350 974 жителя, 520 из них - только за последние сутки.
Показатель заболеваемости составил по итогам суток 8724 на 100 тысяч жителей региона, а коэффициент распространения - 0,78.
Новые случаи заболевания ковидом были зафиксированы в 54 городах и районах Ростовской области. Большинство из них пришлось на донскую столицу. Там выявили 60 зараженных. В Таганроге - 27 инфицированных, а в Шахтах - 20. В остальных городах и районах было зафиксировано менее 20 заболевших.
За минувшие сутки от коронавируса в регионе умерли шесть человек. Из них четверо мужчин в возрасте от 64 до 74 лет и две женщины, которым было 64 и 71 год.
Напомним, с января по февраль нынешнего года в Ростовской области убыль населения составила 6764 тысячи человека. При этом 1812 человек (15%) из них умерли от коронавирусной инфекции.