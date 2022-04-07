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Posted 7 апреля 2022, 09:03

Published 7 апреля 2022, 09:03

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Ковидом заболели еще 419 жителей Ростовской области, умерли шесть человек

Ковидом заболели еще 419 жителей Ростовской области, умерли шесть человек

7 апреля 2022, 09:03
Фото: 1MI.
Коронавирусная инфекция по состоянию на 7 апреля выявлена еще у 419 жителей Ростовской области, сообщили в облправительстве.

При этом всего за время пандемии в регионе ковидом заболел 366 631 человек. Поправились от болезни в Ростовской области 350 974 жителя, 520 из них - только за последние сутки.

Показатель заболеваемости составил по итогам суток 8724 на 100 тысяч жителей региона, а коэффициент распространения - 0,78.

Новые случаи заболевания ковидом были зафиксированы в 54 городах и районах Ростовской области. Большинство из них пришлось на донскую столицу. Там выявили 60 зараженных. В Таганроге - 27 инфицированных, а в Шахтах - 20. В остальных городах и районах было зафиксировано менее 20 заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса в регионе умерли шесть человек. Из них четверо мужчин в возрасте от 64 до 74 лет и две женщины, которым было 64 и 71 год.

Напомним, с января по февраль нынешнего года в Ростовской области убыль населения составила 6764 тысячи человека. При этом 1812 человек (15%) из них умерли от коронавирусной инфекции.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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