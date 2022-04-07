Ростовчане снова потребовали от губернатора Голубева отменить масочный режим в апреле

Posted 7 апреля 2022, 15:51
Published 7 апреля 2022, 15:51
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Подобные просьбы в адрес губернатора стали звучать все чаще после отмены этого режима в Москве и области. Но пока какой-либо конкретики нет.
«Последуйте примеру столицы, давно пора отменить масочный режим, если сравнивать данные о заболевших в регионах, где это давно сделано. На предприятиях серьезные требования по соблюдению режима и работники устали ждать этого», — говорится в одном из свежих обращений.
Автор добавил, что многие ждут положительного решения по этому поводу. При этом сейчас отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.
Ранее губернатор заявлял, что у него есть очень большое желание отменить масочный режим, однако это сделать пока нельзя, поскольку режим введен на федеральном уровне.