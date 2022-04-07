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Posted 7 апреля 2022, 15:51

Published 7 апреля 2022, 15:51

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Ростовчане снова потребовали от губернатора Голубева отменить масочный режим в апреле

Ростовчане снова потребовали от губернатора Голубева отменить масочный режим в апреле

7 апреля 2022, 15:51
Фото: 1MI.
Жители Ростовской области обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой отменить масочный режим, говорится на его канале в Telegram.

Подобные просьбы в адрес губернатора стали звучать все чаще после отмены этого режима в Москве и области. Но пока какой-либо конкретики нет.

«Последуйте примеру столицы, давно пора отменить масочный режим, если сравнивать данные о заболевших в регионах, где это давно сделано. На предприятиях серьезные требования по соблюдению режима и работники устали ждать этого», — говорится в одном из свежих обращений.

Автор добавил, что многие ждут положительного решения по этому поводу. При этом сейчас отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

Ранее губернатор заявлял, что у него есть очень большое желание отменить масочный режим, однако это сделать пока нельзя, поскольку режим введен на федеральном уровне.

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