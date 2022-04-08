Дорогу на выезде из Октябрьского района Ростова без объяснений перекрыли 8 апреля

В издании рассказали, что их сотрудник не смог въехать в Ростов из-за инспекторов ГИБДД, перекрывших улицу. В течение 20 минут дорога на въезде в северную часть города была перекрыта, автобусы и автомобили были остановлены, а пассажирам объяснили задержку необходимостью провести специальные мероприятия.