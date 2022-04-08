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Posted 8 апреля 2022, 09:44

Published 8 апреля 2022, 09:44

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Дорогу на выезде из Октябрьского района Ростова без объяснений перекрыли 8 апреля

Дорогу на выезде из Октябрьского района Ростова без объяснений перекрыли 8 апреля

8 апреля 2022, 09:44
Фото: 1MI.
В Ростове дорога, ведущая из Октябрьского района в Ленинаван с Ленинаканом, оказалась перекрыта для движения транспорта без предупреждения, об этом сообщил портал 161.ру.

В издании рассказали, что их сотрудник не смог въехать в Ростов из-за инспекторов ГИБДД, перекрывших улицу. В течение 20 минут дорога на въезде в северную часть города была перекрыта, автобусы и автомобили были остановлены, а пассажирам объяснили задержку необходимостью провести специальные мероприятия.

Сотрудник полиции, с которым корреспондент вступил в диалог, сообщил, что улицу перекрыли для прибытия неустановленного лица. На его въезд в город выделили от 10 до 15 минут, однако движение возобновилось позднее обещанного.

Сейчас на улице Оганова все еще плотный трафик на двух участках, однако движение в город и за его пределы возобновилось.

В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области ограничились объяснением, что улицу перекрыли «не из-за ДТП».

Ранее в Ростове объявили, какие улицы закроют для проведения парада Победы.

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