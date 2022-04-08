Дорогу на выезде из Октябрьского района Ростова без объяснений перекрыли 8 апреля

Posted 8 апреля 2022, 09:44
Published 8 апреля 2022, 09:44
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
В издании рассказали, что их сотрудник не смог въехать в Ростов из-за инспекторов ГИБДД, перекрывших улицу. В течение 20 минут дорога на въезде в северную часть города была перекрыта, автобусы и автомобили были остановлены, а пассажирам объяснили задержку необходимостью провести специальные мероприятия.
Сотрудник полиции, с которым корреспондент вступил в диалог, сообщил, что улицу перекрыли для прибытия неустановленного лица. На его въезд в город выделили от 10 до 15 минут, однако движение возобновилось позднее обещанного.
Сейчас на улице Оганова все еще плотный трафик на двух участках, однако движение в город и за его пределы возобновилось.
В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области ограничились объяснением, что улицу перекрыли «не из-за ДТП».