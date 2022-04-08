Поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину в Ростовской области

Posted 8 апреля 2022, 13:29
Published 8 апреля 2022, 13:29
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
Трагедия произошла между станциями Хотунок и Новочеркасск. Пока следствие разбирается в том, что произошло. По предварительной причине, все произошло из-за нарушений правил безопасного поведения на территории ж/д путей.
Как отмечается в сообщении, 31-летний молодой человек, проживающий в Новочеркасске, умер до приезда медиков.
Ранее в донской столице поезд сбил пожилого мужчину. Причиной случившегося называют нарушение погибшим правил безопасности на объектах ж/д инфраструктуры.
Еще одна трагедия на железной дороге произошла в Батайске. Там 35-летний мужчина пытался залезть в зерновоз, однако погиб от удара током.