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Posted 8 апреля 2022, 13:29

Published 8 апреля 2022, 13:29

Modified 1 октября, 14:29

Updated 1 октября, 14:29

Поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину в Ростовской области

Поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину в Ростовской области

8 апреля 2022, 13:29
Фото: 1MI.
В четверг, 7 апреля, в Новочеркасске под поезд попал мужчина, сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Трагедия произошла между станциями Хотунок и Новочеркасск. Пока следствие разбирается в том, что произошло. По предварительной причине, все произошло из-за нарушений правил безопасного поведения на территории ж/д путей.

Как отмечается в сообщении, 31-летний молодой человек, проживающий в Новочеркасске, умер до приезда медиков.

Ранее в донской столице поезд сбил пожилого мужчину. Причиной случившегося называют нарушение погибшим правил безопасности на объектах ж/д инфраструктуры.

Еще одна трагедия на железной дороге произошла в Батайске. Там 35-летний мужчина пытался залезть в зерновоз, однако погиб от удара током.

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