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Posted 10 апреля 2022, 18:32

Published 10 апреля 2022, 18:32

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

ФК «Ростов» победил «Локомотив» со счетом 4:1

ФК «Ростов» победил «Локомотив» со счетом 4:1

10 апреля 2022, 18:32
Фото: 1MI.
Футбольному клубу «Ростов» в воскресенье, 10 апреля, удалось одержать победу над командой «Локомотив», говорится на сайте ФК.

Только на 33 минуте матча был открыт счет. Первый гол забил полузащитник ФК «Ростов» Кирилл Щетинин. Затем спустя еще десять минут капитан команды Максим Осипенко забил еще один мяч в ворота «Локомотива».

После перерыва на 61 минуте гол забил нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 70 минуте Николай Комличенко реализовал пенальти. Счет стал 4:0 в пользу ростовского клуба.

На 81 минуте пенальти в ворота «Ростова» забил нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.

В итоге ФК «Ростов» одержал победу со счетом 4:1.

Напомним, 6 апреля футболисты клуба «Ростов» победили игроков из «Крыльев Советов» со счетом 1:0. Единственный и решающий гол был забит на 18 минуте матча нападающим Николаем Комличенко.

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