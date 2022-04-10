ФК «Ростов» победил «Локомотив» со счетом 4:1

Posted 10 апреля 2022, 18:32
Published 10 апреля 2022, 18:32
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Только на 33 минуте матча был открыт счет. Первый гол забил полузащитник ФК «Ростов» Кирилл Щетинин. Затем спустя еще десять минут капитан команды Максим Осипенко забил еще один мяч в ворота «Локомотива».
После перерыва на 61 минуте гол забил нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 70 минуте Николай Комличенко реализовал пенальти. Счет стал 4:0 в пользу ростовского клуба.
На 81 минуте пенальти в ворота «Ростова» забил нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.
В итоге ФК «Ростов» одержал победу со счетом 4:1.
Напомним, 6 апреля футболисты клуба «Ростов» победили игроков из «Крыльев Советов» со счетом 1:0. Единственный и решающий гол был забит на 18 минуте матча нападающим Николаем Комличенко.