Ростовчане негодуют по поводу платного посещения спортплощадок Левобережного

Новость о том, что с 1 мая посещение спортивных площадок в Левобережном парке станет платным, вызвала волну негодования у ростовчан, об этом они пишут в соцсетях.

Ранее СМИ распространили информацию, что в Ростове за посещение спортплощадок в Левобережном парке нужно будет вносить плату. Стоимость пользования площадками составит 500 рублей в час. За аренду необходимого для игр инвентаря также придется заплатить. Многие жители города пишут о том, что молодежь не станет платить за это деньги, а лучше пойдет пить пиво. «А потом они удивляются, почему молодежь выбирает пиво по 100 рублей, нежели спорт?», - сообщает обеспокоенный пользователь соцсети. «Не ходите туда, пусть он сгниет там за 500 рублей в час! Фитнес-клуб со всем инвентарем стоит в час дешевле!», - пишет ростовчанин. «А вход и туалет ещё бесплатные?», - иронизирует еще одна жительница города.