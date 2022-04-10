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Posted 10 апреля 2022, 13:41

Published 10 апреля 2022, 13:41

Modified 1 октября, 13:36

Updated 1 октября, 13:36

Ростовчане негодуют по поводу платного посещения спортплощадок Левобережного

Ростовчане негодуют по поводу платного посещения спортплощадок Левобережного

10 апреля 2022, 13:41
Фото: 1MI.
Новость о том, что с 1 мая посещение спортивных площадок в Левобережном парке станет платным, вызвала волну негодования у ростовчан, об этом они пишут в соцсетях.

Ранее СМИ распространили информацию, что в Ростове за посещение спортплощадок в Левобережном парке нужно будет вносить плату. Стоимость пользования площадками составит 500 рублей в час. За аренду необходимого для игр инвентаря также придется заплатить.

Многие жители города пишут о том, что молодежь не станет платить за это деньги, а лучше пойдет пить пиво.

«А потом они удивляются, почему молодежь выбирает пиво по 100 рублей, нежели спорт?», - сообщает обеспокоенный пользователь соцсети.

«Не ходите туда, пусть он сгниет там за 500 рублей в час! Фитнес-клуб со всем инвентарем стоит в час дешевле!», - пишет ростовчанин.

«А вход и туалет ещё бесплатные?», - иронизирует еще одна жительница города.

#Город#Новости
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