Ростовчане негодуют по поводу платного посещения спортплощадок Левобережного

Posted 10 апреля 2022, 13:41
Published 10 апреля 2022, 13:41
Modified 1 октября, 13:36
Updated 1 октября, 13:36
Ранее СМИ распространили информацию, что в Ростове за посещение спортплощадок в Левобережном парке нужно будет вносить плату. Стоимость пользования площадками составит 500 рублей в час. За аренду необходимого для игр инвентаря также придется заплатить.
Многие жители города пишут о том, что молодежь не станет платить за это деньги, а лучше пойдет пить пиво.
«А потом они удивляются, почему молодежь выбирает пиво по 100 рублей, нежели спорт?», - сообщает обеспокоенный пользователь соцсети.
«Не ходите туда, пусть он сгниет там за 500 рублей в час! Фитнес-клуб со всем инвентарем стоит в час дешевле!», - пишет ростовчанин.
«А вход и туалет ещё бесплатные?», - иронизирует еще одна жительница города.