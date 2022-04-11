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Posted 11 апреля 2022, 07:45

Published 11 апреля 2022, 07:45

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Движение на семи улицах Ростова ограничат с 24 апреля

Движение на семи улицах Ростова ограничат с 24 апреля

11 апреля 2022, 07:45
Фото: 1MI.
В Ростове-на-дону собираются ограничить движение транспорта по семи улицам с 24 апреля, сообщается на сайте департамента транспорта и автодорог.

Вводимые ограничения связаны с ремонтом дорог. Так, до начала июня нельзя будет свободно проехать по улице Фрунзе от проспекта Буденовский до улицы, а также по улице Целиноградская от проспекта Буденовский до улицы Стадионная.

Начиная с Пасхи и до 1 июля движение будет ограничено по переулку Автомобильный, улице Футбольной на участке от улицы Курская до Зоологической, а также по площади Рабочая.

Еще одно ограничение будет введено для проезда автомобилей по улице Муравьева. Оно будет действовать до середины июля.

Дольше всех продлиться ограничение на проезд по улицам Стадионная и Шеболдаева от площади Народного Ополчения до улицы Стадионная - до 1 августа.

Напомним, 16 апреля с утра будет перекрыто движение по участку дороги Ростов — Азов. Длина перекрытого участка составляет 14 километров. На нем планируется проведение соревнований по велоспорту.

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