Криминалист прокомментировал убийство заключенного в саратовской колонии

Posted 11 апреля 2022,, 13:18
Published 11 апреля 2022,, 13:18
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Комментируя убийство заключенного в саратовской исправительной колонии № 4, криминалист отметил, что подобные инциденты не случаются сами по себе. По его словам, чаще всего у этого есть организатор, авторитет или «вор в законе», отбывающий наказание в колонии. Причиной убийств становятся негативное отношение к администрации колонии или борьба за влияние, передает NEWS.ru.
По мнению Игнатова, подобные ситуации должны предотвращать руководители исправительных учреждений. Они должны собирать всю информацию о возможных акциях заключенных, распределять авторитетов по другим колониям, лишать их поддержки со стороны заключённых.
Криминалист отметил, что после убийства заключенного в саратовской колонии могут произойти серьезные изменения в руководстве и контингенте.
Ранее сообщалось, что в ИК-4 в Саратова произошла массовая драка, в результате которой 35-летний заключенных был убит ударами острого предмета в грудь и шею.