Криминалист прокомментировал убийство заключенного в саратовской колонии

Комментируя убийство заключенного в саратовской исправительной колонии № 4, криминалист отметил, что подобные инциденты не случаются сами по себе. По его словам, чаще всего у этого есть организатор, авторитет или «вор в законе», отбывающий наказание в колонии. Причиной убийств становятся негативное отношение к администрации колонии или борьба за влияние, передает NEWS.ru.