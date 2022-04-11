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Posted 11 апреля 2022,, 13:18

Published 11 апреля 2022,, 13:18

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Криминалист прокомментировал убийство заключенного в саратовской колонии

11 апреля 2022, 13:18
Бывший оперативный сотрудник МВД России криминалист Михаил Игнатов рассказал о том, как можно предотвратить убийства среди заключенных.

Комментируя убийство заключенного в саратовской исправительной колонии № 4, криминалист отметил, что подобные инциденты не случаются сами по себе. По его словам, чаще всего у этого есть организатор, авторитет или «вор в законе», отбывающий наказание в колонии. Причиной убийств становятся негативное отношение к администрации колонии или борьба за влияние, передает NEWS.ru.

По мнению Игнатова, подобные ситуации должны предотвращать руководители исправительных учреждений. Они должны собирать всю информацию о возможных акциях заключенных, распределять авторитетов по другим колониям, лишать их поддержки со стороны заключённых.

Криминалист отметил, что после убийства заключенного в саратовской колонии могут произойти серьезные изменения в руководстве и контингенте.

Ранее сообщалось, что в ИК-4 в Саратова произошла массовая драка, в результате которой 35-летний заключенных был убит ударами острого предмета в грудь и шею.

#Общество#Новости
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