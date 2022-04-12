В Ростове полиция застрелила мужчину, зарезавшего собаку и пытавшегося убить супругу

Posted 12 апреля 2022, 08:17
Published 12 апреля 2022, 08:17
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Происшествие случилось на улице Висаитова в доме на 14 этаже. В одной из квартир в ночное время сильно поссорились супруги, из-за чего начала лаять из собака.
Тогда ростовчанин схватил нож и ударил животное, оно скончалось от полученных ранений. Он находился в неадекватном состоянии, угрожал супруге и соседям.
«Мужчина попытался напасть на прибывших полицейских. Он получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте», — сообщили в управлении.