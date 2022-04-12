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Posted 12 апреля 2022, 08:17

Published 12 апреля 2022, 08:17

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

В Ростове полиция застрелила мужчину, зарезавшего собаку и пытавшегося убить супругу

В Ростове полиция застрелила мужчину, зарезавшего собаку и пытавшегося убить супругу

12 апреля 2022, 08:17
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции убили мужчину, который зарезал собаку и пытался убить жену, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось на улице Висаитова в доме на 14 этаже. В одной из квартир в ночное время сильно поссорились супруги, из-за чего начала лаять из собака.

Тогда ростовчанин схватил нож и ударил животное, оно скончалось от полученных ранений. Он находился в неадекватном состоянии, угрожал супруге и соседям.

«Мужчина попытался напасть на прибывших полицейских. Он получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте», — сообщили в управлении.

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