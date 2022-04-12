Житель Новочеркасска рассказал, как его жена умирала из-за возможной ошибки врачей

По словам Вячеслава Лепетухина, его жене был назначен препарат, который спровоцировал появление высокой температуры и высыпаний на теле. Однако в больнице у пациентки заподозрили коронавирус. И перевели в инфекционное отделение. Но COVID-19 не подтвердился. Ее снова перевели в терапевтическое отделение, где назначили новый препарат.