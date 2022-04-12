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Posted 12 апреля 2022, 06:42

Published 12 апреля 2022, 06:42

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Житель Новочеркасска рассказал, как его жена умирала из-за возможной ошибки врачей

Житель Новочеркасска рассказал, как его жена умирала из-за возможной ошибки врачей

12 апреля 2022, 06:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратился житель города Новочеркасска Вячеслав Лепетухин. Он рассказал, как и от чего его супругу лечили в больнице. И почему она умерла.

По словам Вячеслава Лепетухина, его жене был назначен препарат, который спровоцировал появление высокой температуры и высыпаний на теле. Однако в больнице у пациентки заподозрили коронавирус. И перевели в инфекционное отделение. Но COVID-19 не подтвердился. Ее снова перевели в терапевтическое отделение, где назначили новый препарат.

«Я купил лекарство, тщательно изучил инструкцию», - говорит Вячеслав Лепетухин.

По его словам, в инструкции к препарату было указано, что его нельзя разводить физраствором. Однако в капельницах медики применяли физраствор.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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