Житель Новочеркасска рассказал, как его жена умирала из-за возможной ошибки врачей

Posted 12 апреля 2022, 06:42
Published 12 апреля 2022, 06:42
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
По словам Вячеслава Лепетухина, его жене был назначен препарат, который спровоцировал появление высокой температуры и высыпаний на теле. Однако в больнице у пациентки заподозрили коронавирус. И перевели в инфекционное отделение. Но COVID-19 не подтвердился. Ее снова перевели в терапевтическое отделение, где назначили новый препарат.
«Я купил лекарство, тщательно изучил инструкцию», - говорит Вячеслав Лепетухин.
По его словам, в инструкции к препарату было указано, что его нельзя разводить физраствором. Однако в капельницах медики применяли физраствор.