В Ростовской области коронавирус диагностировали у 419 местных жителей

Posted 13 апреля 2022, 09:41
Published 13 апреля 2022, 09:41
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Власти рассказали, что к утру среды, 13 апреля, коронавирусную инфекцию диагностировали у 419 человек, а общее количество больных достигло отметки в 369,2 тысячи случаев заражения коронавирусом за два года. Показатель заболеваемости остается на прежнем значении 8,7% на сто тысяч жителей, ровно как и коэффициент распространения болезни, сохраняющийся на отметке 0,82.
Ростов-на-Дону продолжает оставаться лидером заболеваемости с 84 зараженными жителями города, в Волгодонске и Таганроге заболели по 20 горожан, в остальных муниципалитетах показатели были еще ниже. Сообщается, что основная группа заболеваемости сместилась в возрастную категорию от 18 до 45 лет, количество случаев заболевания в этой группе составило 36,7% от суточного числа заболевших. Еще треть заболевших оказались людьми в возрасте от 46 до 65 лет.
Вместе с этим власти сообщают, что жертвами коронавируса стали четыре человека, среди них 69-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 48 до 76 лет.
На лечении в ковидных госпиталях в данный момент находятся 674 человека, из них семь тяжелых пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Кроме того в минувшие сутки 12 апреля лаборатории проверили более 15,5 тысяч проб на коронавирус, а вакцинацию от инфекции прошли более 500 человек.