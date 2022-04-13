rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2022, 09:41

Published 13 апреля 2022, 09:41

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

В Ростовской области коронавирус диагностировали у 419 местных жителей

В Ростовской области коронавирус диагностировали у 419 местных жителей

13 апреля 2022, 09:41
Фото: 1MI.
В Ростовской области к утру 13 апреля коронавирус подтвердили у 419 местных жителей, подробностями поделилась пресс-служба регионального правительства.

Власти рассказали, что к утру среды, 13 апреля, коронавирусную инфекцию диагностировали у 419 человек, а общее количество больных достигло отметки в 369,2 тысячи случаев заражения коронавирусом за два года. Показатель заболеваемости остается на прежнем значении 8,7% на сто тысяч жителей, ровно как и коэффициент распространения болезни, сохраняющийся на отметке 0,82.

Ростов-на-Дону продолжает оставаться лидером заболеваемости с 84 зараженными жителями города, в Волгодонске и Таганроге заболели по 20 горожан, в остальных муниципалитетах показатели были еще ниже. Сообщается, что основная группа заболеваемости сместилась в возрастную категорию от 18 до 45 лет, количество случаев заболевания в этой группе составило 36,7% от суточного числа заболевших. Еще треть заболевших оказались людьми в возрасте от 46 до 65 лет.

Вместе с этим власти сообщают, что жертвами коронавируса стали четыре человека, среди них 69-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 48 до 76 лет.

На лечении в ковидных госпиталях в данный момент находятся 674 человека, из них семь тяжелых пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того в минувшие сутки 12 апреля лаборатории проверили более 15,5 тысяч проб на коронавирус, а вакцинацию от инфекции прошли более 500 человек.

Ранее житель Новочеркасска обвинил врачей в гибели своей супруги.

Материалы по теме
Кто и как зарабатывает на коронавирусе: о госзакупках в медицине Ростовской областиВ КНР выявили новый подвариант омикрон-штамма коронавируса
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика