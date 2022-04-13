В Ростовской области коронавирус диагностировали у 419 местных жителей

Ростов-на-Дону продолжает оставаться лидером заболеваемости с 84 зараженными жителями города, в Волгодонске и Таганроге заболели по 20 горожан, в остальных муниципалитетах показатели были еще ниже. Сообщается, что основная группа заболеваемости сместилась в возрастную категорию от 18 до 45 лет, количество случаев заболевания в этой группе составило 36,7% от суточного числа заболевших. Еще треть заболевших оказались людьми в возрасте от 46 до 65 лет.