С небес на землю: куда ростовчане могут уехать на майские праздники без авиаперелетов

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Пока неизвестно, возобновят ли к маю приостановленную с 24 февраля 2022 года работу аэропорта Платов, RostovGazeta совместно с гидом Ириной Рясной подобрали для ростовчан несколько маршрутов на длинные выходные. Отправиться в поездку смогут и автолюбители и те, кто предпочитает путешествовать электричкой или поездом.

Майские праздники ростовчане традиционно воспринимают как повод для того, чтобы уехать из города в короткое путешествие или просто на шашлыки. Заграничные курорты пока труднодоступны для жителей Ростова из-за того, что работа единственного аэропорта Платов приостановлена с 24 февраля до 19 апреля. Пока не ясно, будут ли возобновлены авиарейсы в мае. На машине В 2022 году майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 7 по 10 число. Ростовский гид Ирина Рясная предлагает ростовчанам отправится в короткое путешествие на своем автомобиле. Самое долгое, но живописное направление – Архыз-Домбай-Адыгея-Кавказские Минеральные Воды. Эти локации находятся в 380-500 км от Ростова, так что за рулем придется провести от шести до восьми часов. «Можно устроить тур по предгорьям Кавказа, а можно выбрать только одно место и остановиться на майские праздники там», – говорит гид. Впрочем, если нет желания ехать далеко, можно заново открыть для себя Ростовскую область и углубиться в её историю. «Сделать это можно в хуторе Старозолотовском, что в Константиновском районе. Там несколько лет назад основали этнографический музей «Тихий Дон»», – советует Ирина Рясная. Сюда стоит приехать, чтобы познакомиться с историей донского края через элементы казачьего быта. Через 2,5 часа за рулем вы попадете в тот самый хутор Татарский, где жили легендарные герои «Тихого Дона» Шолохова. Дело в том, что музейная экспозиция под открытым небом в Старозолотовском – это декорации к недавно переснятой экранизации романа-эпопеи донского писателя. В казачьем хуторе можно целый день или, при желании, остановиться в гостинице на все майские. «Похожие на Старозолотовский локации – это станица Раздорская, Вешенская, Пухляковский», – добавляет Ирина. Все, кроме станицы Вешенской, расположены не более чем в трех часах езды от Ростова. Дорога до Вешенской займет шесть часов. Любителям дикой природы стоит отправиться в заповедник Ильичевское урочище. Он находится неподалеку от одноименного хутора Ильичев в Зимовниковском районе. Заядлым горожанам стоит приехать сюда из шумного Ростова, чтобы своими глазами увидеть, как живут дикие кабаны, пятнистые олени и птицы – фазаны, куропатки, коршуны. Визитной карточкой урочища являются косули и сайгаки. Если повезет, можно увидеть черных волков и шакалов. Уголок дикой донской природы находится в четырех часах езды от Ростова. На электричке Если своей машины нет, а вырваться из Ростова на майские праздники все же хочется и, желательно, подальше, спасут электрички. К тому же, в таких поездках есть своя особая романтика. Длинные выходные в мае – отличная возможность, чтобы сменить обстановку и пожить в другом городе. Как на счет того, чтобы покорить Краснодар за четыре дня? Ростовчанам стоит остановиться ненадолго в южном мегаполисе и примерить на себя маску жителя Кубани. Если ритм города утомляет, можно помедитировать в парке посреди зелени, лаконичной модернистской архитектуры и многочисленных водоемов с карпами. Путь туда на электричке займет почти пять часов, а на поезде «Ласточка» – около трех часов. Тем, кто хочет сбавить обороты, но не покидать привычную городскую среду, советуем отправиться в Таганрог. Этот городок пронизан историей – всевозможные музеи, памятники и просто исторические здания здесь на каждом шагу. К тому же. это своеобразная альтернатива далекому и холодному Санкт-Петербургу. При постройке Таганрога Петр I перенес много питерского в архитектуру и организацию городского пространства. Историческую часть города и набережную, даже заходя в каждый музей и перекусывая в культовых кафешках, можно смело обойти за один день. А можно провести здесь все выходные и просыпаться под крики чаек и шум моря целых три дня подряд. Дорога в Таганрог на электричке займет 1 час 40 минут. Ростовчанам, душа которых тянется к морю, однозначно стоит выйти из электрички «Ростов-Главный–Таганрог» на станции «Мержаново». Именно в этом живописном местечке стоит, наверное, самый популярный маяк юга России. На самом деле, это декорации, оставшиеся после съемок фильма «Смотритель маяка». Позже на территории бывшей съемочной площадки создали парк. Сюда можно приехать пожарить шашлык в специально оборудованных зонах и полюбоваться живописным видом на Таганрогский залив и маяк. Кстати, эта же электричка проходит через станцию «Танаис», где можно провести один день на руинах древнего городища. К морю можно сойти со станций «1300 километр», «1295 километр», «Морская». Дорога занимает около часа. На поезде Закрытое воздушное пространство над Ростовом с 24 февраля заставило путешественников пересесть на поезда. Ирина Рясная советует провести майские праздники в Горячем Ключе, Анапе или Сочи. Дорога на поезде туда займет от пяти до 10 часов. В начале мая уже можно открывать купальный сезон в Черном море и загорать на южных пляжах. Температура воды составляет от +13 до +18 градусов. Несколько дней на курортах черноморского побережья помогут ростовчанам отдохнуть от холодного марта и дождливого апреля. В черте города Ростовчане, у которых нет возможности или желания уезжать из города на майские праздники могут отлично провести выходные и в Ростове. Например, можно взять с собой плед, еду, книгу или гитару и уехать на пикник в Щепкинский лес. Если хотите провести выходные активно – отправляйтесь сюда на велосипедах. Велопрогулки по лесным тропинкам восстановят силы после затянувшейся зимы и помогут настроиться на рабочий лад в ожидании летнего отпуска. Время у воды можно провести на Можайских прудах – они расположены между Зеленой улицей и улицей Зои Космодемьянской. Три живописных пруда окружает рощица. Захватите с собой мелконарезаные овощи, чтобы покормить местных уток и не забудьте про пикниковый набор. Жители Западного микрорайона могут, что называется, далеко не ходить и при желании пешком прогуляться в Кумженскую рощу или к Цыганскому озеру. Оно находится между улицами Лесная и Эстафетная. Здесь можно не просто понежиться на пляже или устроить пикник, но и прокатиться на лошади.