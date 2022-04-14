Садоводы в Ростовской области могут лишиться автобусов до СНТ в 2022 году

Posted 14 апреля 2022, 10:00
Published 14 апреля 2022, 10:00
Modified 1 октября, 13:14
Updated 1 октября, 13:14
Кроме того, в список попали по низкой рентабельности вошли 130 межмуниципальных маршрутов, которые осуществляют пассажирские перевозки в сельской местности, а также 300 муниципальных маршрутов.
В ведомстве сообщили, что низкая рентабельность связана с ковидными ограничениями, а также с увеличением стоимости обслуживания транспортных средств, удорожанием кредитных и лизинговых продуктов.
По словам замгубернатора Владимира Окунева, сейчас перед властями стоит задача по сохранению маршрутной сети. Причем решаться эти задачи будут с учетом интересов каждого жителя региона.
Ранее стало известно, что транспортные перевозчики в Ростове стали ощущать влияние санкций, поскольку подорожали запчасти для автобусов, работающих на газомоторном топливе. А некоторых запчастей они не могут найти даже среди аналогов.
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