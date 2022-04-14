Садоводы в Ростовской области могут лишиться автобусов до СНТ в 2022 году

В зону риска из-за низкой рентабельности попали свыше 30 автобусных маршрутов, которые доставляли садоводов до СНТ и дачных кооперативов в Ростовской области, сообщили в Минтрансе региона.

Кроме того, в список попали по низкой рентабельности вошли 130 межмуниципальных маршрутов, которые осуществляют пассажирские перевозки в сельской местности, а также 300 муниципальных маршрутов. В ведомстве сообщили, что низкая рентабельность связана с ковидными ограничениями, а также с увеличением стоимости обслуживания транспортных средств, удорожанием кредитных и лизинговых продуктов. По словам замгубернатора Владимира Окунева, сейчас перед властями стоит задача по сохранению маршрутной сети. Причем решаться эти задачи будут с учетом интересов каждого жителя региона. Ранее стало известно, что транспортные перевозчики в Ростове стали ощущать влияние санкций, поскольку подорожали запчасти для автобусов, работающих на газомоторном топливе. А некоторых запчастей они не могут найти даже среди аналогов.