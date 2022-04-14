Власти Ростова установят нормы погребения военнослужащих, погибших на Украине

В постановлении предложено выделять под погребение умершего участок размером не более 2,3 метра на 1,5 метра. Эти параметры не включают установку ограды, однако постановление предлагает регулировать высоту памятника. Так надгробный камень или скульптура не могут быть выше 1,2 метра.