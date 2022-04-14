Власти Ростова установят нормы погребения военнослужащих, погибших на Украине

Posted 14 апреля 2022, 16:29
Published 14 апреля 2022, 16:29
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
В документе указано, что в апреле городская Дума Ростова решила внести изменения в положение, регулирующее захоронение горожан. Так в частности для проведения похорон военнослужащих, погибших во время военной спецоперации на Украине, власти предлагают стандартизировать размеры могил в секторе Мужества Аллеи Героев на территории Северного кладбища.
В постановлении предложено выделять под погребение умершего участок размером не более 2,3 метра на 1,5 метра. Эти параметры не включают установку ограды, однако постановление предлагает регулировать высоту памятника. Так надгробный камень или скульптура не могут быть выше 1,2 метра.
В постановлении указано, что контроль за могилами будут осуществлять силами комиссии по городскому хозяйству и землепользованию.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]