На месте бывшей санитарной зоны кладбища в Ростове появится школа на 1120 учащихся

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил, что строительство самой большой школы на юге России закончат не раньше октября 2023 года. Зато в начале апреля в Ростове состоялось открытие реконструированного лицея в микрорайоне Сельмаш, которое является одним из старейших зданий в городе. На реставрацию и оснащение здание под обучение учеников ушло более 900 миллионов рублей.