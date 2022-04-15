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Posted 15 апреля 2022, 06:49

Published 15 апреля 2022, 06:49

Modified 18 сентября 2022, 15:03

Updated 18 сентября 2022, 15:03

На месте бывшей санитарной зоны кладбища в Ростове появится школа на 1120 учащихся

На месте бывшей санитарной зоны кладбища в Ростове появится школа на 1120 учащихся

15 апреля 2022, 06:49
Фото: 1MI.
В 2023 году власти Ростова планируют начать строительные работы по возведению школы для населения микрорайона Вертолетное поле, деталями проекта поделился руководитель департамента строительства Юрий Черевиченко.

Руководитель городского депстроя рассказал, что в феврале текущего года властям города удалось добиться сокращения санитарной зоны на Нижне-Гниловском кладбище, что дает возможность начать проектирование общеобразовательного учреждения для 1120 школьников.

Юрий Черевиченко сообщил, что проектировщики приступят к работам над проектом уже в 2022 году, а в случае получения финансирования возведение школы на месте бывшего аэродрома ДОСААФ начнется уже в будущем году.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил, что строительство самой большой школы на юге России закончат не раньше октября 2023 года. Зато в начале апреля в Ростове состоялось открытие реконструированного лицея в микрорайоне Сельмаш, которое является одним из старейших зданий в городе. На реставрацию и оснащение здание под обучение учеников ушло более 900 миллионов рублей.

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