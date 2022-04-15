На месте бывшей санитарной зоны кладбища в Ростове появится школа на 1120 учащихся

Posted 15 апреля 2022, 06:49
Published 15 апреля 2022, 06:49
Modified 18 сентября 2022, 15:03
Updated 18 сентября 2022, 15:03
Руководитель городского депстроя рассказал, что в феврале текущего года властям города удалось добиться сокращения санитарной зоны на Нижне-Гниловском кладбище, что дает возможность начать проектирование общеобразовательного учреждения для 1120 школьников.
Юрий Черевиченко сообщил, что проектировщики приступят к работам над проектом уже в 2022 году, а в случае получения финансирования возведение школы на месте бывшего аэродрома ДОСААФ начнется уже в будущем году.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил, что строительство самой большой школы на юге России закончат не раньше октября 2023 года. Зато в начале апреля в Ростове состоялось открытие реконструированного лицея в микрорайоне Сельмаш, которое является одним из старейших зданий в городе. На реставрацию и оснащение здание под обучение учеников ушло более 900 миллионов рублей.