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Posted 15 апреля 2022, 14:34

Published 15 апреля 2022, 14:34

Modified 1 октября, 13:03

Updated 1 октября, 13:03

Прибывших в марте в Ростов сотрудников ОБСЕ обвинили в шпионаже

15 апреля 2022, 14:34
Уголовное дело заведено в ДНР в отношении некоторых представителей миссии ОБСЕ, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Дело заведено в связи с тем, что были выявлены факты того, что представители миссии занимались сбором данных, составляющих государственную тайну. Затем они передавали эту информацию спецслужбам Украины.

По данным следствия, представители ОБСЕ во время своего пребывания в республике, а также на территории, подконтрольной Украине, снимали на камеру местоположение сил ДНР, а также иных государственных органов.

Полученная от сотрудников миссии информация использовалась ВСУ для ведения огня по стратегическим объектам, а также по населенным пунктам республики.

В начале марта представители миссии покинули ДНР и прибыли в Ростов, где пробыли всего один день.

Напомним, покинувшие в марте Ростов наблюдатели ОБСЕ оставили в городе машины, на которых они добирались из ДНР. Данные автомобили остались на парковке на Привокзальной площади. Теперь горожане советуют продать брошенные машины, а вырученные средства направить на лечение детей.

#Общество#Новости
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