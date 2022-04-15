Жечь костры запретят в Ростовской области с 28 апреля

В документах указано, что в этот период в Ростовской области будет запрещено разводить костры и сжигать мусор с сухими травами, у населенных пунктов проложат противопожарные полосы шириной не менее 10 метров, будут усилены патрули, а в леса нельзя будет въехать на автомобиле без искрогасителей.