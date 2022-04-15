Жечь костры запретят в Ростовской области с 28 апреля

Posted 15 апреля 2022, 09:39
Published 15 апреля 2022, 09:39
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
Власти Ростовской области сообщили, что с приближением летнего сезона создалась необходимость ввести особый противопожарный режим на территории региона. Дополнительные требования обретут законную силу 28 апреля и будут действовать до 16 октября текущего года, чтобы снизить количество случаев травматизма и гибели людей.
В документах указано, что в этот период в Ростовской области будет запрещено разводить костры и сжигать мусор с сухими травами, у населенных пунктов проложат противопожарные полосы шириной не менее 10 метров, будут усилены патрули, а в леса нельзя будет въехать на автомобиле без искрогасителей.
Ранее власти Ростовской области объявили, что в ликвидации пожаров в 2022 году будут задействованы более трех тысяч сотрудников экстренных служб.
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