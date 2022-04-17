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Posted 17 апреля 2022, 13:22

Published 17 апреля 2022, 13:22

Modified 1 октября, 12:52

Updated 1 октября, 12:52

Колбасный завод «Тавр» Саввиди получил 57 млн рублей убытков в 2021 году

17 апреля 2022, 13:22
Чистый убыток «Ростовского колбасного завода — Тавр» по итогам 2021 года составил 57 миллионов рублей, следует из данных сервиса СПАРК.

По данным системы СПАРК, управляющей компанией «РКЗ-Тавр» является «Группа Агроком» миллиардера Ивана Саввиди. А владеет заводом супруга бизнесмена - Кирияки Саввиди.

Предприятие Саввиди является основным производителем мяса и колбасы в Ростове-на-Дону. В конце прошлого года оно объявило о повышении цен на свою продукцию, однако завод все равно получил убытки вместо прибыли.

Ранее стало известно, что Саввиди закрыл в Ростове завод гражданской авиации № 412. О своем намерении он заявил еще в начале марта нынешнего года. Теперь ремонтом моторов гражданских самолетов Ан-24 и Ан-26 будет заниматься только Арамильский авиационный ремонтный завод.

#Экономика#Новости
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