Колбасный завод «Тавр» Саввиди получил 57 млн рублей убытков в 2021 году

Ранее стало известно, что Саввиди закрыл в Ростове завод гражданской авиации № 412. О своем намерении он заявил еще в начале марта нынешнего года. Теперь ремонтом моторов гражданских самолетов Ан-24 и Ан-26 будет заниматься только Арамильский авиационный ремонтный завод.