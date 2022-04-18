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Posted 18 апреля 2022, 16:13

Published 18 апреля 2022, 16:13

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

При пожаре погиб 48-летний мужчина в магазине одежды в Ростовской области

18 апреля 2022, 16:13
В городе Белая Калитва Ростовской области в магазине вспыхнул пожар, жертвой которого стал 48-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.

Пожар начался утром в понедельник, 18 апреля. Он произошел на площади 30 квадратных метров. После поступления сигнала о возгорании пожарные незамедлительно прибыли на место. Ликвидировать пожар удалось спустя час после его начала.

Жертвой пожара стал один человек, который, по предварительным данным, сам зашел в магазин. Он хотел спасти находящуюся там женщину.

Ранее в Ростове произошло возгорание в школе. Загорелась мебель, находящаяся в одном из помещений учебного заведения. Пострадавших при этом не было. В школе в это время находился только один охранник.

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